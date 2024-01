Burno zbog 'Lex AP-a'. Dio oporbe se pokupio iz sabornice prije glasanja: Grbin krenuo, a za njim pola oporbe

Na dnevnom redu Hrvatskog sabora bio je Vladin prijedlog da se za glavnog državnog odvjetnika imenuje sudac Kaznenog suda Ivan Turudić kao i Zakon o jeziku. Sabor je u drugo čitanje uputio paket od tri zakona kojima bi se uvela nova kaznena djela - femicid i neovlašteno otkrivanja sadržaja iz istraga, čiji su neki zakon nazvali "Lex AP".

No, prije glasanja o upućivanju u drugo čitanje izmjena Kaznenog zakona i zakona o kaznenom postupku te o zaštiti od nasilja u obitelji, sabornicu su napustili zastupnici lijevog dijela oporbe, odnosno stranaka SDP-a , Možemo, RF-a, GLAS-a, Centra i SSIP-a.

"Tražim stanku u ime kluba zastupnika IDS-a. Pred nama je glasanje o prijedlogu izmjena zakona koje su u jednom dijelu neprihvatljive. Aktualna vlast navikla nas je na niz zakona koji su nam bili sporni, kontroverzni i neprihvatljivi. Podržavamo jednu od najavljenih izmjena, dok se drugoj protivimo. IDS je po tom pitanju jasan - uvođenje femicida u kazneni zakon je korak naprijed. Neprihvatljiva nam je odredba iz članka 307a koja, pod krinkom zaštite tajnosti izvidnog postupka, samo sprječava javnost i medije da doznaju za nepravilnosti koje se pojavljuju u njima. Cilj je spriječiti medije da rade svoj posao", poručila je zastupnica Katarina Nemet.

I drugi zastupnici podržavaju uvođenje femicida u Kazneni zakon, no sporno je što će se o njemu glasati istodobno u paketu s neovlaštenim otkrivanjem sadržaja izvidne ili dokazne radnje. Suverenisti su poručili da je riječ o represivnom zastrašivanju novinarske javnosti te da se protive ovakvom zakonu.

Zastupnica Sandra Benčić zatražila je stanku u ime MOŽEMO i rekla da je ovo napravljeno kukavički. "Umjesto da je zasebno uputio Lex AP, on je svoju AP krpicu sakrio iza leđa svih žrtvi obiteljskog nasilja i iza prijedloga zakona kojim se napokon regulira pitanje femicida", poručila je.

Dodala je da se nada da će ona i njezine kolege izaći iz sabornice i odbiti sudjelovati u onome što zovu "AP krpica i politika krpanja".

Nadovezala se Marija Selak Raspudić koja je istaknula da MOST pristaje ni na kakve moralne ucjene te da neće pobjeći s glasanja, već glasati jasno protiv izmjena.

"O korupciji se neće govoriti jer mu to čini političku štetu. Vi ste nešto dobro pomiješali s nečim zlim, ali dajemo vam priliku da to ispravite”, poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin i tražio da se taj zaključak stavi prvi na glasanje, inače će i oni napustiti sabornicu na što mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao da je to ucjena na koju ne može pristati.

Peđa Grbin prvi je napustio sabornicu nakon čega su ga slijedile i druge kolege iz oporbe.

