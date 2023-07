Butković: 'Želite smjenu danas? Toga nema. Nikakve namjere nije bilo da bi se ikom pogoduje'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obratio se medijima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a na kojoj su raspravljali i "najvažnijoj temi o plinu", kaže, ali poručuje da nije pala odluka ni o kakvim smjenama zbog plinske afere koja trese Hrvatsku.

"Nismo danas raspravljali o nikakvim smjenama jer se to još uvijek analizira i eventualne odluke o političkoj odgovornosti i smjeni ćete još pričekati", poručio je. Kaže da se radi o vrlo kompleksnoj temi, ali ono što može reći je "da nikakve namjere nije bilo da se bilo kome pogoduje", tvrdi.

Podsjetio je da kada je saznao za cijelu priču s viškovima 30. lipnja, obavijestio je premijera te je na idućoj sjednici Vlade donesena uredba kojom HEP više nije morao preuzimati plin od INA-e jer su se popunila skladišta.

Osim plinske afere, na Predsjedništvu je bilo riječi i oko štrajka državnih službenika i namještenika u pravosudnim tijelima.

"Vlada je danas donijela odluku da se štrajk više neće plaćati. Onaj tko bude štrajkao , to se više neće tolerirati. Ministar Malenica je otvoren za razgovor, pozivam ih da se razgovorom pokuša dogovoriti. Mislim da je prijedlog koji su dobili dobar, a bilo kakvo inaćenje i neprihvaćanje dobre ponude nije dobro", nadovezao se.

Štrajkaši su ustrajni u svojim zahtjevima pa je novinare zanimalo koji su daljni koraci ako se štrajk nastavi, kako će to utjecati na cjelokupni sustav. Butković je poručio da očekuje da će do razgovora doći početkom tjedna te da će se pronaći rješenje.

Na pitanje zašto treba ovoliko dugo za analizu plinske afere i koje kockice nedostaju u mozaiku da se donesu eventualne odluke, Butković kaže da će premijer donijeti odluku na kraju. Ističe da je trebalo vremena da se upoznaju s cijelim sustavom i kako on funckionira.

Na pitanje kako to da analiza traje dugo, a on je poprilično brzo rekao da je siguran da nitko nije napravio ništa namjerno u cijelom slučaju, Butković kaže da su se svi akteri tako očitovali. "Nismo mi ovdje da istražujemo ako je eventualno bilo nekakvih kriminalnih radnji i dogovora za što mi zaista ne znamo", kaže.

Na pitanje otkud cifra od deset i pol milijuna eura navodnih gubitaka HEP-a zbog prodaje u bescjenje, ministar kaže da on nije ništa izračunao. "To je čini mi se na jednom od sastanaka bio podatak iznešen, ali ne znam je li to točno deset i pol milijuna ili devet i nešto, vrti se oko te cifre. Kako bilo, šteta nekakva je nastala", zaključio je.

Budući da su ministar Filipović i ravnatelj HEP-a danas dali proturječne izjave oko toga tko zapravo raspolaže plinom, ministar je objasnio proceduru oko viškova. Kaže da viškove evidentira Plinacro i javlja u HROTE. HROTE zatim po ustaljenoj proceduri raspolaže s time i radi aukciju na kojoj se plin prodaje po cijeni. Cijena se dobije tako da se uzme najniža cijena koju u tom trenutku netko prijavi na aukciji jer je sustav postavljen da se penalizira onaj tko ima višak plina.

"Sve je to skupa vrlo složeno, i meni. Treba vremena da se jako dobro posloži", dodaje.

Butković je zatim poručio da nije rekao da nitko u ovoj priči nije odgovoran. "Odgovornost nekoga će sigurno biti utvrđena. Ovo ne može završiti s 'nitko nije kriv'", kaže ali dodaje da "može završiti na način da se kaže 'ovo nitko nije želio da se dogodi, ali se dogodilo'".

Nije se htio opredijeliti za stranu, odnosno nije htio komentirati je li krivac u cijeloj priči ministarstvo ili HEP.

"Uvlačite me u tu borbu koja je u medijima, je li netko na strani Filipovića ili Barbarića. Sad se pokušava nametnuti kao da je ovo obračun dvojice ljudi koji su u nekakvim odnosima i da je to rezultat njihova odnosa", tvrdi.

"Vi želite smjenu danas? Toga danas nema, mi o tome nismo razgovarali. Da li će toga biti sutra ili drugi tjedan, otom potom. Ostavljam tu mogućnost", opet je ponovio.