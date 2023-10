Što je li i tko kriv za poraz Vatrenih od Turske, pitali smo Vas u našoj posljednjoj anketi na portalu.

Ako je suditi prema vašim odgovorima, čak trećina smatra da ne treba kriviti nikoga nego jednostavno podignuti glavu i gotovo (31 posto).

Ipak gotovo podjednako vas mnogo misli i da je ipak za poraz kriv izbornik Zlatko Dalić (30 posto).

Potom kao najvećeg krivca vidite to što se nisu dobro pripremili igrali koji su zdravi i koji su istrčali na teren - 15 posto vas to misli. To što nije bilo važnih igrača na utakmici smatra vas 12 posto, dok je ipak glavni krivac Marko Livaja koji je "previše prodrmao ekipu" - to misli vas 7 posto. Najmanje vas, pak, smatra da su za poraz krivi navijači jer je atmosfera mogla biti bolja.

U našoj najnovijoj anketi pitamo vas bojite li se da će se proširiti rat u Izraelu koji je dao rok za evakuaciju civila iz Pojasa Gaze i najavio veliki napad. Rok je istekao, izraelski prdsjednik više puta najavio je veliku i nemilosrdnu odmazdu.

Cijenimo mišljenje svojih čitatelja, stoga ispunite našu anketu: