Izgubiti više od pet kilograma u tjedan dana možda će zvučati kao dobitak na jackpotu. Stiglo nam je ljeto pa mnogi nastoje izgubiti neželjene kilograme prije odlaska na more i uživanja na plaži. No, u želji za gubitkom kilograma ima i onih koji posežu za takozvanim "čarobnim" injekcijama za mršavljenje koje su primarno namijenjene za liječenje dijabetesa tipa 2. U dogovoru s privatnim liječnikom na to se odlučila i naša čitateljica. "Prvi dan sam mislila da ću umrijeti", prepričava nam svoje iskustvo. "Provela sam dan na WC-u", priznaje, ali kaže - isplatilo se.

Oduševljena je efektom i ne osjeća grižnju savjest nakon svega jer je, tvrdi, i sama nekada imala povišen šećer. A ovakav način skidanja kilograma bi preporučila svima.

Najpopularniji tip ovakvih injekcije je Ozempic, lijek za kojim je nastala i prava pomama u Hrvatskoj. Kako lijek stigne u ljekarne, rasproda se dok kažete keks. "Nestaje ga svako malo, sad ga nije bilo jedno tri-četiri tjedna", doznajemo od šefice Liječničke komore Ane Soldo. Ipak, potvrdila nam je da ga od danas opet ima u ljekarnama i to u sve tri jačine.

Prije nekoliko mjeseci zavladala je nestašica Ozempica, a dijabetičari koji bez njega ne mogu bili su u panici. Doktor Dario Rahelić, predstavnik Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac i predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes govori nam da pacijenti nisu bili ugroženi te da je postojala alternativa za njihovo liječenje.

Skupina lijekova u koju spada i Ozempic primarno djeluje na izlučivanje inzulina iz gušterače i regulira šećer u krvi, objašnjava nam Rahelić. Istovremeno usporava pražnjenje želuca i povećava osjećaj sitosti te smanjuje apetit zbog čega je mnogima postao primamljiv za borbu s neželjenim kilogramima, iako je registriran i odobren isključivo za liječenje dijabetesa. Kod njega je bitno da se postupno uvodi te da se kreće s manjom dozom kako bi se spriječile nuspojave. Najčešće nuspojava je mučnina, a rijetko se mogu javiti zatvor, a kod nekih i proljev.

Neki koji su ga koristili za mršavljenje tvrde da su kasnije muku mučili s opuštenom kožom pa je internet postao preplavljen onime što se naziva "Ozempic lice" ili "Ozempic stražnjica", piše Telegram.

Jedini lijek za mršavljenje odobren u Hrvatskoj je Saxenda, ističe Rahelić. Ujedno je registriran i u Americi i Europskoj uniji,uzima se šest tjedana, a bitno da se krene s najmanjom dozom. Ipak, liječnik apelira na opasnosti bilo kakvog naglog mršavljenja nakon kojeg uglavnom uslijedi jojo efekt pa se izgubljeni kilogrami brzo vrate, a neki se nakon toga još više udebljaju. Velike varijacije u kilaži istovremeno povećavaju i rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Posebno je opasno koristiti lijekove poput Ozempica koji nisu službeno odobreni za borbu s kilogramima, a oprezan treba biti i s odobrenim lijekom za mršavljenje. "Puno ljudi misli - popit ću tabletu ili uzeti injekciju pa ću imati trajni učinak", naglašava dijabetolog i upozorava da ovakvi lijekovi mogu samo kratkotrajno pomoći. Ako osoba ne promijeni životne navike, pravilno se ne hrani i ne vježba, vratit će se na početnu kilažu nakon prestanka ili se čak udebljati nakon prestanka uzimanja lijeka. Moguće da će u budućnosti biti više dostupnih lijekova za mršavljenje, no redovito kretanje, pravilna prehrana, ne preskakanje obroka će dugoročno više učiniti za zdravlje nego takve prečice.

Ozempic se u ljekarnama najviše izdaje preko privatnog odnosno bijelog recepta, doznao je Jutarnji list. Donositelji takvog recepta rijetko su i oboljeli od dijabetesa, a lijek mogu svejedno kupiti u ljekarnama i to za 150 eura za mjesečnu dozu. Lijek je postao hit i među poznatima, a navodno ga Hollywood obožava. Milijarder Elon Musk javno je zasluge za svoje mršavljenje pripisao sličnom lijeku. Pojavila su se i nagađanja da je Ozempic navodno koristila i Kim Kardashian da izgubi više od sedam kilograma kako bi uspjela odjenuti haljinu Marilyn Monroe za Met Galu prošle godine.

