U Zagrebu su dvije osobe spašene sa splavi kod Hendrixovog mosta, a na području općine Brdovec spašena tri strana državljana od utapanja, izvijestili su u subotu iz Ravnateljstva Civilne zaštite RH.

U Brdovcu, gdje je voda došla do kuća, osam kuća je odsječeno i tijekom jutra su izmješteni stanovnici kuća. Spašeno je 13 pasa. U Zagrebačkoj županiji od poplave su ugrožena i naselja: Drenje Brdovečko, Zdenci Brdovečki, Prudnice i Javorje.

Aktivnosti obrane od poplava su se provodile cijelu noć i na području Samobora, Svete Nedjelje i Zaprešića, a uz oteretni kanal Sava- Odra su organizirana dežurstva. Kontinuirano se obilaze kritična mjesta na terenu, izvijestili su iz Ravnateljstva Civilne zaštite iz koje su poručili da su na ugroženim područjima u Hrvatskoj i u subotu na terenu angažirane operativne snage i sudionici sustava civilne zaštite su te poduzimaju mjere obrane od poplave i pomno prate situaciju.

Vreće s pijeskom za ugrožena mjesta u Varaždinskoj županiji

U pripravnosti su i dodatne snage koje će biti aktivirane u slučaju potrebe.

U Varaždinskoj županiji na nebranjenom području u mjestu Veliki Lovrečan izlila se Drava iz korita te je voda oko ugroženih kuća u zaseocima Lovrečan Otok i Brezje Otok visine 20 centimetara. U suradnji s Hrvatskim vodama za ugrožene objekte se pripremaju vreće s pijeskom i dostavljaju na ugrožene lokacije.



Zbog nevremena, praćenog velikom količinom oborina koje je jučer zahvatilo područje Primorsko-goranske županije, primljeno je oko 80 dojava o srušenim stablima, ulasku vode u okućnice i objekte te nasukavanju brodica. U Čabru se začepila brana i izlila se rijeka Čabranka pa je zatvorena prometnica Čabar - Plešce.

U Karlovačkoj županiji sve gradske komunalne službe kao i operativne snage su u stanju pripravnosti. Na zahtjev Stožera civilne zaštite Grada Karlovca, ugroženim gradskim četvrtima su dostavljene vreće s pijeskom te folije i cerade. Stožer civilne zaštite Ribnika i Žakanja su iskazali potrebe za vrećama i folijama, koje su im osigurane. Županijski centar 112 Karlovac je u stalnom kontaktu sa stožerima civilne zaštite i prati razvoj situacije.

Zečji nasipi grade se u Sisačko-moslavačkoj županiji, a u Splitsko dalmatinskoj udari groma uzrokovali manje požare

I u Sisačko-moslavačkoj županiji sve službe su stavljene u pripravnost i prati se vodostaj Save, u naseljima Martinska ves i Desno Trebarjevo. Danas se grade zečji nasipi uz pomoć djelatnika Hrvatskih voda i vatrogasaca.

Prolazak olujnog nevremena kroz Splitsko-dalmatinsku županiju obilježilo je najprije nekoliko manjih požara izazvanih udarima gromova (Vis, Okrug Donji, Svib), koji su brzo pogašeni, iza čega su slijedile dojave o srušenim stablima i odronima na prometnicama. Najviše su bile potrebne tehničke intervencije vatrogasaca i cestarskih službi vezano uz obilne oborine, od potrebe za izvlačenjima vozila koja su ostala na poplavljenim prometnicama, ispumpavanja vode s prometnica i iz stambenih objekata, vraćanje izbijenih šahti i slično. Bilo je i manjih prekida u napajanju električnom energijom.

Županijski centar 112 Zadar primio je u petak veći broj dojava zbog slomljenih stabala i odrona kamenja koji ugrožavaju promet, odvezanih i razbijenih brodica, nekoliko manjih požara nastalih uslijed udara groma te oštećenja kabela visokog napona. U otklanjanju posljedica nevremena angažirane su nadležne službe.

U Istri pala stabla i dalekovod, neka kućanstva bez struje

U Istarskoj županiji, zbog nevremena koje je u petak zahvatilo područje Istarske županije, Županijski centar 112 Pazin primio je više dojava od građana o padu stabla na ceste i dalekovoda te o povremenim prekidima opskrbom električne energije u pojedinim kućanstvima. Također, pokvario se cestovno-željeznički prijelaz Zarečje i Čabrunići, pa je nastala gužva u prometu. U otklanjanju posljedica nevremena angažirane su nadležne službe.

Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, obilna dosadašnja oborina, te prognoza novih oborina tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana na području Slovenije i Hrvatske uzrokuje daljnji značajan porast vodostaja rijeke Save i pritoka na gornjem dijelu sliva u RH. Maksimalni dotok iz Slovenije se očekuje tijekom večernjih sati.

Dotok rijeka Drave i Mure iz Slovenije je iznimno visok, no izrazito ovisi o radu uzvodnih hidroelektrana. Njihovi maksimalni protoci bi se mogli ostvariti tijekom današnjeg dana ili sljedeće noći. S obzirom na to da je iz susjedne Slovenije Savom dolazio i dolazi izrazito izdašan protok, od jučer je aktivan preljev Jankomir koji uz jučer otvorenu ustave Prevlaka rasterećuje Savu. Današnja prognoza obilnih oborina na području Jadrana, Gorskog kotara, Like, središnje i sjeverozapadne Hrvatske može uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava. Poseban naglasak na bujične poplave se daje na područja uz granicu sa Slovenijom.

Iz Ravnateljstva Civilne zaštite pozivaju građane da budu posebno oprezni, ne kreću na put ako ne moraju, prate vijesti i preporuke nadležnih tijela te da pravodobno poduzmu potrebne sigurnosne mjere.

