Coca-Cola: 'Jedna serija je sigurna, a naše interne analize i dalje ne pokazuju nepravilnosti u proizvodnji'

Coca-Cola Hrvatska jučer je objavila da, nakon odluke Inspektorata, povlače jednu seriju Coca-Cola Original Taste 500ml u plastičnoj ambalaži s tržišta, serija proizvoda Coca-Coca Original Taste, gaziranog bezalkoholnog pića, 500 ml PET proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024. godine.

Povukli su i dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage. Riječ je o serijama proizvedenim 27. svibnja 2023. (s rokom trajanja do veljače 2024.) i 22. lipnja 2023. (s rokom trajanja do ožujka 2024.).

U novom priopćenju kažu da nastavljaju pružati punu podršku nadležnim institucijama.

"Nakon analize Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml, serije roka trajnosti 31. ožujka 2024. Državni inspektorat Republike Hrvatske je potvrdio da je serija sigurna za konzumaciju.

Naše interne analize i dalje ne pokazuju nepravilnosti u proizvodnji bilo kojeg od naših proizvoda. U vezi s jednom bočicom Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml povezanom sa slučajem, kriminalistička analiza je u tijeku.

Bočice iz navedene serije se povlače s tržišta u interesu javnog zdravlja. Nastavljamo pružati punu podršku nadležnim institucijama u poduzimanju koraka za zaštitu javnog zdravlja. Svim pogođenim sugrađanima želimo brz i potpun oporavak", poručili su iz Coca-Cole.

POGLEDAJTE VIDEO: Psihologinja o porukama koje smo svi dobili: 'Proširit ćemo ih. Možda je fake news, ali možda mogu svoje najmilije zaštititi'