COVID opet uzima maha! U samo tjedan dana preminulo 42 ljudi, na respiratoru ih 12. Trebamo li brinuti?

U Hrvatskoj opet raste broj zaraženih koronavirusom, a u samo tjedan dana zabilježena su 42 smrtna slučaja oboljelih od COVID-a, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, no takvi se podaci više ne objavljuju na Vladinoj web stranici koronavirus.hr jer je nedavno ugašena.

U zadnja tri tjedna raste broj novooboljelih, no situacija nije dramatična kao prije dvije godine, izjavio je Hini epidemiolog Bernard Kaić. U Hrvatskoj trenutno cirkulira više podvarijanti omikron varijante virusa, slično kao i u drugim zemljama EU. Kaić ističe kako nema dokaza da je ijedna od tih novih podvarijanti posebno opasna. No, vrlo su zarazne pa su u Hrvatskoj od 5. do 11. prosinca zabilježena 443 nova slučaja oboljelih, u bolnici je 481 zaražena osoba, a 12 ih je na respiratoru.

Najviše zaraženih ima Grad Zagreb (134), Primorsko-goranska (98) i Osječko-baranjska županija (65). Najbolje je stanje u Ličko-senjskoj županiji gdje je evidentiran samo jedan zaraženi. Među preminulima, u razdoblju od 5. do 11. prosinca, prevladavaju starije osobe u 70-im i 80-im godinama. Najmlađa osoba koja je podlegla simptomima COVID-a bio je muškarac 1961. godište, a umro je u pulskoj općoj bolnici.

Sve je to razlog da se još jednom uputi apel starijim osobama da se cijepe. Interes za cijepljenje i dalje nije velik, u tjedan dana cijepljeno je 696 osoba na području cijele Hrvatske, među njima samo su 42 osobe cijepljenje prvom dozom. Do sada je cijepljeno 71,39 posto odraslog stanovništva, a Hrvatskoj je na raspolaganju za uporabu još dva milijuna doza cjepiva protiv COVID-a.

Unatoč porastu zaraženih, bolnice nisu opterećene

No, ovi se podaci više ne mogu naći na stranici koronavirus.hr, pokrenutoj u ožujku 2020., na kojoj je bilo moguće pratiti broj zaraženih i oboljelih po županijama, stanje u drugom državama, broj cijepljenih i ostalo. Stranica je ugašena početkom prosinca. U HZJZ-u objašnjavaju da više ne vide potrebu za posebnim izvještavanjem nakon što je Svjetska zdravstevna organizacija u svibnju proglasila kraj izvanrednog stanja vezanog uz COVID. Daljnje praćenje oboljelih od COVID-a integrirano je u standardne protokole za nadzor zaraznih bolesti.

"To znači da više nema potrebe za posebnom stranicom, posvećenom isključivo COVID-u, već će se podaci o bolesti objavljivati u sklopu redovnih izvještaja o zaraznim bolestima", kažu u HZJZ-u te upućuju na stranicu Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis - tablični podaci. Novije podvarijante omikrona ne opterećuju zdravstveni sustav na načine kao što su to činile ranije varijante.

To ukazuje na manju potrebu za posebnim nadzorom i izvještavanjem, specifičnim za COVID-19. Unatoč gašenju posebne stranice, naglasak se i dalje stavlja na važnost opreza i pridržavanja preporučenih mjera zaštite kako bi se spriječilo širenje virusa i zaštitilo zdravlje javnosti. Ukidanjem posebne stranice za covid, resursi i napor usmjeravaju se na sveobuhvatniji pristup nadzoru zaraznih bolesti, omogućavajući bolju integraciju i upravljanje informacijama o zdravstvenim rizicima, poručuju iz HZJZ-a.

