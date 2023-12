Damir Habijan bit će novi ministar gospodarstva. Plenković: 'Ja sam ga predložio, vrlo je ozbiljan'

Nakon summita Europskog vijeća u Bruxellesu, predsjednik Vlade Andrej Plenković obratio se javnosti.

Prilikom obraćanja kazao je kako je zahvaljujući mjerama za suzbijanje i kontrolu afričke knjige došlo do njihove relaksacije, odnosno svinjokolja je dopuštena za vlastite potrebe.

Odluku je donio Stalni odbor Europske komisije.

Premijer se osvrnuo i na hrvatske navijače zagrebačkog nogometnog kluba Dinamo koji se nalaze u grčkim zatvorima.

"Danas je iz zatvora pušteno još 12 hrvatskih državljana. Sada ih je ukupno pušteno 75", kazao je Plenković i dodao kako će raditi na tome da ih se još dvadesetak pusti iz zatvora prije Božića i Nove godine kako je radio i dosad.

"Napravili smo što radimo i uvijek. Brinemo o našim građanima", istaknuo je.

Na pitanje novinara potvrdio je i novog ministra gospodarstva Damira Habijana.

"Ja sam ga odlučio predložiti za novog ministra. Riječ je o zastupniku. Ima 42 godine. Dolazi iz Varaždina. Pravnik je. Dosad je bio predsjednik gradske organizacije HDZ-a u Varaždinu. Bavio se korporativnim pravom. Vrlo je ozbiljan", kazao je premijer i dodao kako bi sljedeći tjedan prijedlog za novog ministra trebao ići na glasanje u Sabor.

"On je to prihvatio, to znaju i čelni ljudi u HDZ-u i Vladi, dobio je i potporu većine, a sastanak parlamentarne većine ćemo održati u ponedjeljak. Na sastanku će se Habijan predstaviti našim kolegama. Nakon toga ću uputiti pismo predsjedniku Hrvatskog sabora zahtjev za održavanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora" dodao je Plenković i istaknuo kako bi sve trebalo biti zaključeno do srijede popodne.

Plenković je bivšeg ministra Davora Filipovića razriješio dužnosti nakon što je otkriveno da je njegov posebni savjetnik Jurica Lovrinčević oporbi slao povjerljive informacije i Mreži TV nudio da veći broj državnih tvrtki i institucija na televiziji kupi oglasni prostor u zamjenu da se dio državnog novca podijeli s njim.