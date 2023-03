Danas kreću nacionalni ispiti po školama, prvi je na redu ispit hrvatskog jezika

Više od 40.000 učenika osmih razreda od danas pišu nacionalne ispite koji ove godine neće biti kriterij za upis u srednje škole niti će utjecati na njihove konačne ocjene u školi.

Lani se provodilo eksperimentalno pisanje nacionalnih ispita u pojedinim školama, a ove godine pišu se u 923 škole.

Provode se radi standardizacije vrednovanja stečenog znanja svih učenika, bez obzira na to u koju školu idu i u kojem mjestu ju pohađaju. Nacionalni ispiti kreću pisanjem hrvatskog jezika, a pisanje će trajati do 31. ožujka.

Ukupno pišu ispite iz osam predmeta i rezultate bi trebali dobiti najkasnije do kraja svibnja. Ispitom se provjerava znanje stečeno do petog do osmog razreda i to iz hrvatskog jezika, potom matematike, fizike, kemije, biologije, povijesti, geografije te prvog stranog jezika.

Osim hrvatskog jezika, u prvom tjednu pisanja nacionalnih ispita, učenike očekuje i pisanje stranog jezika (15. ožujka) te matematike (17. ožujka).