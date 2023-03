Dario Šimić poslao poruku navijačima: 'Dinamo će od sada biti normalan klub!'

U zagrebačkom hotelu Sheraton sinoć je održana redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo koja je nakon dva sata prekinuta jer su 33 člana skupštine sklona Zdravku Mamiću napustila sjednicu.

A nakon prespavane noći, novi član Uprave Dinama, Dario Šimić, razgovarao je sa RTL-ovom reporterkom Ivonom Hemen i otkrio joj koji su mu prvi potezi:

"Prije svega želio bih reći da mi je žao zbog toga što se jučer događalo na skupštini. Mislim da Dinamo to nije zaslužio, Dinamo treba biti iznad svih. Nakon Milana sam došao tu kao član zadužen za sport i htio bi poručiti svim navijačima da će Dinamo normalno funkcionirati, da ima svoju Upravu, da ima svog predsjednika i da ćemo mi sve napraviti da klub normalno funkcionira i da dočeka da idemo kraju ove sezone i da dočeka novu sezonu i novi prijelazni rok. To je ono s čim bi se mi svi htjeli baviti, sa nogometom", rekao je.



Šimić dodaje kako je došao na Dinamov poziv te da zajedničkim snagama mogu ići samo naprijed.

"Sada treba smiriti loptu, prespavati, malo dati vremena i onda će biti puno lakše. Jer nikome nije ugodno. To su mučne scene i razdvajanja i to sigurno nije dobro. To sigurno nije nogomet. Puno je ljepše razgovarati o nogometu. Vidite, kad god me pitate o nekim teškim temama odmah se smrknem, a kad pričamo o nogometu je osmijeh na licu."

