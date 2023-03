'Desetljećima nije bilo ovakvih izazova. U hipu smo prilagodili funkcioniranje čitavog zdravstvenog sustava'

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministar zdravstva Vili Beroš obilaze gradilište obnove bolnice Merkur.

Osim toga, danas će zajedno obići i radove na Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

"Želim vam dodati nekoliko elemenata na ono što smo u prosincu govorili. Ova Vlada nakon više desetljeća ne obnavljanja zdravstvene infrastrukture iskoristila sve mogućnosti uključujući i nekoliko izvora financiranja isto tako i iz državnog proračuna da bi obnovili zdravstvenu infrastrukturu u gradu Zagrebu. U zajedničkoj koordinaciji s ravnateljima zdravstvenih ustanova, s Ministarstvom zajedno koordiniramo da to sve skupa ide kako treba", kazao je Vili Beroš.

"Ovo je drugi izazov i zdravstveni problem nakon pandemije, desetljećima nije bilo ovako velikih izazova, te smo morali u hipu prilagoditi funkcioniranje čitavog zdravstvenog sustava. To i radimo. U rujnu prošle godine izmjestili smo djelatnost ginekologije u KBC Sestre milosrdnice, u listopadu je izmještena hemodijaliza u Dubravu, i sve se to radi koordinirano. Važno je napomenuti da tijekom cijele gradnje neće biti smanjen niti jedan krevet u stacionaru. Bit će nešto poremećeno, nije moguće da ovako opsežne radove napravite a da sve funkcionira u punom opsegu", dodao je.

Beroš se potom zahvalio ravnateljstvu "koji su našli načina i mogućnosti da osiguraju drugi važni element osim obnove, a to je da osigura adekvatno funkcioniranje zdravstvenog sustava".

"Žaloste me natpisi gdje se tvrdi da će biti smanjen broj kreveta za 40% tijekom obnove u jednoj ustanovi. To nije točno, pozivam sve one koji žele takve informacije da nam se jave u Ministarstvo, za svaku ustanovu imamo dokumente koji prikazuju projekciju pružanja zdravstvene djelatnosti. Hoće li biti iznenađenja, možda i hoće u ovisnosti o rokovima ili novim elementima samog građenja. Planove imamo i kao što smo se nastojali prilagoditi funkcioniranju tijekom korone isto tako se nastojimo prilagoditi funkcioniranju tijekom obnove. Ova Vlada našla je načina i kako nakon više desetljeća obnoviti zdravstvenu infrastrukturu", govori Beroš.

"Kad je riječ o financijskom aspektu, za Merkur je predviđena lokacija od 52.4 milijuna eura, od toga iz Fonda solidarnosti 14.8 milijuna eura, a iz MPO-a 37.6 milijuna eura. Za Vuk Vrhovac imamo manju alokaciju od 5.6 milijuna eura. To je naš zadatak to je ono što je pred nama", kazao je ministar zdravstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I u funkcionalnom smislu napravit ćemo određene iskorake i poboljšanje, jer u toj staroj zgradi se stalno nešto dograđivalo, pregrađivalo, prenamjenjivalo, sad ćemo stvoriti novi funkcionalniji sustav s jedinstvenim operacijskim blokom", govori Beroš koji dodaje:

"Ovo je proces koji je krenuo nakon potresa, Sredstva su osigurana iz europskog financiranja, što ne bude dostatno bit će iz državnog proračuna ali to je prilika da obnovimo zdravstvenu infrastrukturu. I prilika cijele reforme zdravstvenog sustava koju u potpunosti okrećemo prema pacijentima".

"Broj kreveta se neće smanjiti", ponovio je ministar Beroš.

Na pitanje je li se kasno krenulo u obnovu, Beroš je odgovorio: "Ne, krenuli smo u obnovu sukladno administrativnim zadacima koje je trebalo ispuniti da bi se povukla financijska sredstva. To je zahtjevan, administrativan proces koji je išao svojim tijekom . Pojedine zdravstvene ustanove prednjače. S obzirom na činjenicu da se sama procjena štete trebala odvijati u trenutku dok je bila proglašena pandemija, pa stručnjaci i inženjeri nisu mogli ulaziti u bolnicu jer su vrijedile mjere do drugih okolnosti. Postoje određeni rokovi, mi se držimo, očekujemo da će obnova najveće zgrade u Merkuru biti gotova do kraja ove godine, u potpunosti u skladu s rokovima".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Za vrijeme pandemije ni u jednom trenutku niti jedna onkološka djelatnost ili djelatnost koja pruža uslugu za onkološke bolesnike nije bila zatvorena i nije bio onemogućen njen rad. Istina je da su bili drugačiji uvjeti i da neki nisu dolazili, ali ni preventivni rani programi ranog otkrivanja raznih bolesti nisu bili zaustavljeni. Da je sve bilo sjajno nije, sada zdravstveni sustav radi više. Doista se trudimo sagledati onkološke bolesti i dugo najavljujem onkološku uputnicu koja je u fazi javne nabave i to je naš način na kojem ćemo onkološke bolesnike obrađivati da u najkraćem roku obave dijagnostičku obradu", govori Beroš.

"Obnova je, kao što i sami vidite u velikom zamahu, radi se na projektima koji su važni za javnu infrastrukturu, javne zgrade, bolnice. I na Banovi se realiziraju brojni projekti koji se odnose na javnu infrastrukturu i javne zgrade. Nismo zadovoljni s obnovom obiteljskih kuća, zato smo napravili novi zakon. Utvrdili smo da je Ministarstvo zapravo i upravno i provedbeno tijelo. Uvjereni smo da ćemo program realizirati sukladno planiranim rokovima", kazao je ministar Bačić.

Na pitanje što ako novci ne budu potrošeni Bačić je kazao kako ne bih špekulirao o tome. "Radimo sve, napravilo smo i program. U ovom se trenutku realizira 350 projekata, prema planovima koje su nam dostavili krajnji korisnici i operativna tijela, trebali bi sredstva iskoristiti".

"Rekao sam da je Središnji državni ured za demografiju i mlade priprema program na koje je ministar financija i moj prethodnik dali svoje očitovanje Program se jednim dijelom realizira kada su u pitanju studenti. Ono što je tada meni bilo postavljeno pitanje odnosi se na program koji izlazi iz okvira obuhvata samo studenata i podrazumijeva mlade obitelji u Hrvatskoj. Naše ministarstvo priprema stambenu strategiju, koja se nadam do kraja godine biti dovršena. U toj će strategiji biti definirano pitanje sufinanciranja najamnine, pitanje izgradnje stanova za najam. Svjesni smo da to nije dovoljno, potreba je na hrvatskom tržištu izgradnja stanova za najam, kroz stambenu strategiju ćemo u dogovorima s jedinicama lokalne samouprave tamo gdje postoje mogućnosti i gdje postoje uvjeti krenuti u izgradnju višestambenih zgrada", govori Bačić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Puno je uvjeta koji su doveli do povećanja cijena stanova u Hrvatskoj, a jednim dijelom mogu prihvatiti da je taj zakon i taj model, a daleko više od toga, a to pokazuju i druge države koje su ušle u euro zonu da je i kod njih došlo do povećanja cijene stanova", dodao je Bačić.

"Sretan sam što je konačno raspisao međunarodni javni natječaj, to je ono što sam najavljivao od prvog dana mandata. Zamolili smo Europsku komisiju za pomoć. Vlada je svjesna da je to naš strateški projekt i radimo sve da implementiramo hitnu helikoptersku službu. 60 milijuna kuna je trošak koji je previđen iz EU-a, ne znam koja će se cijena postići", odgovorio je ministar Beroš na pitanje o hitnoj helikopterskoj službi.