Digitalni dizajn, razvoj i upravljenje projektima - konferencija završila s velikim uspjehom!

Prvi dan konferencije, u petak, 22.9. održalo se čak 5 stručnih Workshopa te 3 premium Masterclassa na 7 različitih lokacija u prostorima KUC Lamparna, Gradske knjižnice, Srednje škole Mate Blažine te Sportskog centra Franko Mileta.

Drugi dan konferencije karakterizirao je dinamičan program predavanja i radionica na tri pozornice istovremeno: Design track, Dev&Data track i novi PM&Bizz Dev track. Vodeći stručnjaci iz cijelog svijeta nadahnuli su sudionike na kreativno razmišljanje izvan okvira i razvoj inovativnih rješenja, a sve s nadom i entuzijazmom za svijetlu i ružičastu budućnost.

U sklopu konferencije održala se panel rasprava u kojoj su sudjelovali HUDI članovi pod nazivom “The reality of making a great digital product (from Croatia!)” powered by SoMoBorac. Panel raspravu moderirala je Ana Marija Kostanić, izvršna urednica Netokracije, HUDI član.

Foto: HUDI HUDI

„Digital Labin zbilja potvrđuje ono što se o njemu priča: intimnije okruženje ove konferencije omogućuje jedinstveno iskustvo, kako za developere tako i za dizajnere u tehnološkoj industriji. Razmjena znanja - lekcija i praksi te nova poznanstva, kao da se odvijaju spontanije i otvorenije. Drago mi je da sam tome posvjedočila i kao netko tko je bio dio programa konferencije. Na panelu o razvoju vrhunskih digitalnih proizvoda (iz Hrvatske) koji sam moderirala, publika je imala priliku saznati kako se domaći lideri i stručnjaci nose s izazovima razvoja digitalnih proizvoda: pokrili smo pitanja od utjecaja korisnika na razvoj proizvoda i zaljubljenosti developera u svoja rješenja do tema o razvojnim fejlovima i tehničkom dugu,“ poručila je Ana Marija Kostanić, izvršna urednica Netokracije.

Na panelu su sudjelovali Ružica Abramović Dragišić, Team Lead Business Analyst, Raiffeisen Bank, Robert Šorn, Director of Architecture, Njuškalo, HUDI član, Juraj Malenica, Head of Engineering, Mindsmiths te Zlatko Hrkać, Co-founder & CEO, Sofascore.

Foto: HUDI HUDI

„Digital Labin me pozitivno iznenadio svojom veličinom, dobrom organizacijom i međunarodnim dosegom. Sve to smješteno u slikovitom istarskom gradu Labinu sa svom svojom poviješću pruža prekrasno mjesto. Biti panelist bilo je sjajno iskustvo, posebno dobre rasprave i veze koje sam uspostavio nakon panela s angažiranom publikom. Širok izbor tema čini ovu konferenciju jednom od najboljih dev konferencija u Hrvatskoj i regiji. Sigurno ću ponovno doći!“ Robert Šorn, Director of Architecture, Njuškalo.

Foto: HUDI HUDI

Digitalni Labin 2023 bio je doista nezaboravno iskustvo za sve uključene. Konferencija je sudionicima pružila priliku učiti od najboljih u poslu, umrežiti se s drugim profesionalcima i nadahnuti se za stvaranje svjetlije budućnosti.