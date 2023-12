Dino za RTL.hr o superfinalu i gustoj borbi: 'To sam očekivao! Bitno je što će se dogoditi nakon showa'

Superfinalist Dino Miklaužić u finalu se borio s Hanom Ivković, a to je, kaže, predosjećao cijelo vrijeme. Sa svojom prijateljicom to je učinio odlično, no publika je odlučila kako titula odlazi u ruke mlade Sinjanke.

Hum na Sutli već ima svoju Zvjezdicu, budući da je Dino pobijedio prije nekoliko godina u tom RTL-ovom showu, a bez obzira na ishod, ovaj mladić smatra da su svi kandidati - pobjednici.

Kakve su ti emocije?

Kamen mi je pao sa srca jer je završilo. Kako god da je završilo. Mi smo svi sami sebi rekli kako smo pobjednici te da nije bitno što će se tu dogoditi nego da je bitno što će se dogoditi nakon showa. Koliko mi zapravo volimo glazbu - to će se vidjeti tek sada.

Kao što je Severina rekla, ti si superstar. Osjećaš li i ti to?

Da, kažem, mi smo svi pobjednici.

Svojim izvedbama spojio si dimaniku i intimu. Jesi li ponovno uspio u tome?

Nisam još vidio nitijednu reakciju, odnosno rasplakao sam prijatelja. Da, jesam, uspio sam u tome.

Kako si se osjećao dijeliti to superfinale s Hanom?

Iskreno, to sam očekivao. To mi je govorio instinkt. Očekivao sam i da će ona pobijediti i kako bi se reklo, ja sam prorok. Sretan bi bio kako god da se završi. Sretan sam.

Kome bi se htio zahvaliti?

Cijelom castingu, svim kandidatima. Svi su pazili na nas, svi su tu bili za nas. Bili smo živčani, bili smo sretni, bili smo ljuti, tužni i nekako nevjerojatno je koliko se možeš spojiti s nekim ljudima u samo mjesec dana. To su moje posljednje riječi.

