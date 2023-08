Dio zemlje i dalje pod upozorenjem: Evo kakva je trenutno situacija s obranom od poplava

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda upalili su žuto upozorenje, što označava da je vrijeme potencijalno opasno, za gospićku, riječku, kninsku i dubrovačku regiju te za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić i sjevernu Dalmaciju.

Bez upozorenja, za sada, su osječka, zagrebačka, karlovačka te splitska regija. Upozorenja su upaljena zbog mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom.

"BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", kazali su iz DHMZ-a.

Što se tiče vodostaja izvanredno stanje proglašeno je na Muri - Mursko Središće, izvanredne mjere: Drava – Botovo; OK Lonja-Strug - Ustava Prevlaka; Sava – Rugvica, Ustava Prevlaka, Dubrovčak.

Redovne mjere obrane od poplava na snazi su u: Črnec - Ustava Črnec; Derivacijski kanal Črnec-Lonja - CS Lonja; Mura - Goričan; Sava - Drenje Brdovečko, Podsused, Preljev Jankomir, Zagreb, dok je pripremno stanje u: Donja Dobra - Lešće toplice; Drava - Novo Virje Skela; Kupa – Karlovac; Retencija Žutica - CS Rožec; Sutla - Zelenjak.

"Vodostaji Save do Rugvice su u opadanju s tendencijom opadanja, a nizvodno do Crnca su u porastu s tendencijom opadanja. Dalje do Jasenovca vodostaji su u porastu s tendencijom stagnacije, a nizvodno su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji u gornjem toku su u domeni od srednjih do visokih voda dok su u donjem toku još u domeni niskih i srednje niskih voda", kazali su iz DHMZ-a.

Dodaju da Sutla trenutno stagnira i očekuje se njeno opadanje, a Krapina i Bregana opadaju s tendencijom daljnjeg opadanja.

Vodostaji Kupe do Karlovca su u opadanju s tendencijom opadanja a vrh vodnog vala se trenutno nalazi u Karlovcu. Dalje nizvodno vodostaji su u porastu s očekivanom tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni od srednje niskih do srednje visokih voda.

"Dobra kod Karlovca trenutno još raste ali očekuje se prestanak porasta i tendencija opadanja, dok Korana i Mrežnica stagniraju s tendencijom stagnacije", objavio je DHMZ.

Vodostaji Mure do Goričana su u blagom porastu s tendencijom stagnacije, a dalje nizvodno su u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje visokih i visokih voda.

"Vodostaji Drave su u porastu s tendencijom porasta, u domeni od srednjih do visokih voda", kazali su iz DHMZ-a.

Vodostaji Dunava su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni srednje niskih voda.

