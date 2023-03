Do travnja će cijena plina i dalje biti 41 euro po megavat satu

Do kraja ožujka 2024. cijena plina ostaje 41 euro po megavatsatu. Po isteku postojećih Vladinih energetskih mjera kako se bliži 1. travnja postojala je bojazan da bi se to moglo promijeniti.

Ipak, cijena plina zasad se neće promijeniti jer je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) predložila Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, javlja Jutarnji list.

Naime, mijenjat će metodu izračuna krajnje cijene plina s obzirom na to da bi se prema ustaljenoj metodi izračuna cijena plina s uračunatim troškovima opskrbljivača mogla doseći i 130 eura po megavatsatu.

"S obzirom da HERA ima dužnost provoditi mjere za zaštitu krajnjih kupaca, što uključuje i opskrbu plinom po razumnim cijenama, a imajući u vidu da bi primjena troška nabave plina koji proizlazi iz odredbi važeće Metodologije predstavljala značajno povećanje krajnje cijene plina za kućanstva od 1. travnja 2023., HERA smatra potrebnim izmijeniti odredbe Metodologije. Stoga HERA predlaže izmjene i dopune Metodologije na način da se regulacijska godina 2023./2024. koja je člankom 16. Metodologije određena u trajanju od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. podijeli na dva razdoblja, i to: regulacijska godina 2023./2024., od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024., te regulacijska godina 2024., od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024. – kako će doskočiti izračunu, ističu iz HERA-e, i navode da bi se navedenim prijedlogom "trošak nabave plina iznimno i privremeno odredio u skladu s donesenim propisima ili mjerama Vlade Republike Hrvatske.