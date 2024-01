Hrvatske građane u novoj 2024. godini čekaju mnoge promjene.

S današnjim se datumom mijenja čak devet poreznih zakona, uključujući i one koji utječu na obračun plaće, no osim toga povećava se i iznos minimalne plaće, piše net.hr.

Nova godina donosi i promjenu dobi umirovljenja za žene, a tu su i promjene koje se tiču socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva te obrazovanja. U nastavku pročitajte što sve nove promjene znače za hrvatske građane.

Rast minimalne plaće za 140 eura bruto

Dok je sadašnji iznos minimalne plaće 700 eura bruto, novi će iznositi 840 eura bruto, odnosno oko 677 eura neto. Time povećanje iznosi 20 posto.

Porez na dohodak

Novi će osobni odbitak iznositi 560 eura, no povećava se i osobni odbitak za uzdržavane članove obitelji i invalidnost. Prag za primjenu više stope poreza na dohodak iznosit će 50.400 eura, tj. 4200 eura mjesečno.

Mijenjaju se i mjere koje utječu na napojnie. Neoporezivi dio napojnica je 3360 eura godišnje, a iznad propisanog iznosa se oporezuju kao konačan drugi dohodak po stopi od 20 posto.

Doprinosi

Umanjena je mjesečna osnovica za obračun doprinosa za MIO 1. stup. Za bruto plaću do 700 eura fiksna olakšica iznosi 300 eura, a za plaće od 700,01 do 1300 eura olakšica se postupno smanjuje.

Neoporezivi primici

Zaposlenicima će u brojnim kategorijama porasti iznositi neoporezivih primitaka koje im poslodavci mogu isplatiti.

Maksimalni godišnji iznos koji će svim radnicima poslodavci moći isplatiti na ime prigodne nagrade, što primjerice uključuje božićnicu i naknadu za godišnji odmor, porast će na 700 eura, što je 36,38 eura više od trenutnih 663,62 eura.

Nagrada za radne rezultate, odnosno dodatnu plaću, raste s 995,43 eura na 1120 eura, a novčana paušalna nagrada za troškove prehrane radnika raste do 1200 eura. Dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu od iduće godine će biti neoporezive do iznosa od 30 eura, u odnosu na trenutnih 26,55 eura.

Poslodavci će moći neoporezivo isplatiti i do 560 eura potpore radniku zbog invalidnosti, smrt u obitelji i dugotrajno bolovanje.

Ukida se prirez

Ukida se prirez porezu na dohodak, a porez na kuće za odmor će biti u rasponu od 0,60 do pet eura po metru kvadratnom. Od nove godine općine i gradovi odlučuju o novim stopama poreza na dohodak.

Odlazak žena u mirovinu

Dob za umirovljenje žena bit će 63 godine i šest mjeseci, uz najmanje 15 godina staža. U prijevremenu mirovinu će ženske osobe moći otići s 58 godina i šest mjeseci, točnije s 33 godine i šest mjeseci staža.

U novoj godini prestajemo s dvojnim prikazivanjima cijena. U svim će trgovinama, kafićima i slično cijene biti prikazane samo u jednoj valuti.

Promjene čekaju i studente s povećanjem iznosa minimalne studentske satnice. Ona će iznositi 5,25 eura neto. Nedjeljom i blagdanima radit će minimalno za 7,88 eura po satu.

S 1. 1. sve novčanice i kovanice kune moći e se isključivo mijenjati u Hrvatskoj narodnoj banci, sve ostale institucije koje su tu uslugu pružale građanima s njom će prestati.

Nastavlja se neradna nedjelja pa će tako u novoj 2024. biti dopušteno samo 16 radnih nedjelja.

Rastu prava hrvatskih branitelja

Izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji povećava se osnovica za određivanje osobne invalidnine i drugih braniteljskih prava. Određivat će je Vlada svake godine, a ona ne može biti manja od one u proteklom razdoblju.

Mogućnost ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu proširuje se na sve ratne vojne invalide Hrvatskog vijeća obrane (HVO) kojima se u postupku vještačenja u Hrvatskoj utvrdi gubitak radne sposobnosti.

Od 1. siječnja iznos nacionalne naknade za starije osobe povećava se sa sadašnjih 120 na 150 eura.

Izmjenama se uvodi i registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Socijalna skrb i mirovinski sustav

Zakonom o inkluzivnom dodatku od 1. siječnja objedinjuju se četiri naknade - osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, uvećani doplatak za djecu i naknada za nezaposlene.

Iznosit će od 138 do 720 eura na mjesec, ovisno o kategoriji i razini potpore, a korisnici prava ostvarit će znatno veći novčani iznos, koji će biti od 50 do 100 posto veći u odnosu prema zbroju pojedinačnih naknada koje su do sada mogli ostvariti.

Poskupljuje dopunsko osiguranje privatnih osiguravatelja kao i skuplje participacije za sve one pacijente koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje. Promjene u obrazovanju odnose se na to da će nastavnici u školama moći će raditi do 67. godine, izostanci će se moći opravdavati putem e-Dnevnika, a otvorena je i mogućnost online upisa u prve razrede.

