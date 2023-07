Dobronić: 'Ako do petka ne bude dogovora, doći će do kolapsa. Sudski službenici postali su socijalni slučaj'

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić susreo se s predsjednicima općinskih i županijskih sudova.

"Danas smo razgovarali na konstruktivan način o pitanju štrajka službenika i prvi zaključak je bio da je njegovo trajanje nepodnošljivo dugo i da je to situacija koja se nije smjela dogoditi", rekao je.

Rekao je da neće biti dodatnog proširivanja.

"Neće biti nikakvog proširivanja, nego preciziranja. Ako su u pitanju kazneni postupci, precizirat će se da se treba raditi u predmetima koji se dotiču ustavnih prava građana", rekao je.

"Ukratko, mi kao sudska uprava smatramo da ovo stanje više nije održivo i da, ako do kraja ovog tjedna Vlada i sindikati ne postignu dogovor, više sudske uprave neće i ne mogu snositi odgovornost za posljedice ovog stanja", kazao je.

Smatra da Ministarstvo sve što sada traži i očekuje je ustvari prebacivanje odgovornosti na sudove, a upravo je ministarstvo najodgovornije i "njihovi su potezi doveli do toga."

"Sudski službenici rade za plaće od kojih jedva mogu preživjeti i postali su socijalni slučajevi. Neumjesno je to pokušavati opravdati brigom o statusu sudskih službenika", ističe.

"Svako pozivanje da se njihov problem ne može riješiti prije problema svih 219 tisuća službenika potpuno je promašeno i sistemski i suštinski. Oni nemaju nikakve dodatke i u stvarnosti su manje plaćeni od službenika u tijelima izvršne vlasti. Oni su najmanje plaćeni u sustavu", rekao je Dobronić i dodao kako se nada da će sudski službenici biti odgovorni.

Poručio je da se neki najnužniji poslovi koji su se do sada odvijali, nije moguće napraviti bez sudskih službenika.

Dodaje da su štrajkaši vrlo ljuti i da je došlo do narušavanja međuljudskih odnosa među kolegama.

"Za to smatramo odgovornom izvršnu vlast koja je sudbenu vlast neplaćanjem dovela u nefunkcionalno stanje. Kroz dugo razdoblje plaće su premale, broj zaposlenika se smanjio, a oni koji su ostali rade u uvjetima preopterećenja i potplaćenosti", navodi Dobronić.

"U utorak ćemo, nakon što stignu konkretniji prijedlozi sudova, malo precizirati naredbu. Vodit će se evidencija tko je u štrajku. Tu se ne govori o oduzimanju cijele plaće nego o umanjenju", rekao je Dobronić i dodao da će ljudi biti plaćeni sukladno vremenu koje provedu na poslu.

Rekao je da s Plenkovićem nema nikakvu komunikaciju. Kaže kako su, uz plaće sudskih zaposlenika, problemi i sudske zgrade kao i informatizacija sudskog sustava koji usporavaju sve procese.

"Vidjet ćemo što se može još poduzeti. Vidjet ćemo može li Vlada biti racionalna ili ne, krajnji rok je do kraja ovog tjedna", upozorio je Dobronić i rekao da ako do petka neće biti dogovora, doći će do kolapsa sudskog sustava.

"To je već sada katastrofa. Ljudi su pogođeni time što im je rečeno da im se oduzima plaća, a teško im je sjela i prijetnja policijom", zaključuje.

