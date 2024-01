Treba početi razmišljati o uvođenju vojnog roka, a za početak treba u srednje škole uvesti neku vrstu vojne obuke, poruka je to Domovinskog pokreta koju je na press konferenciji iznio Mario Radić.

"Kao što vidimo u nekim susjednim zemljama se vojni rok. Obvezni vojni rok se postavlja kao pitanje legitimno i mislim da mi kao država isto tako oko toga početi razmišljati. A za početak bilo je priča mi kao Domovinski pokret smo predlagali osnivanje nacionalne garde i nekakvih pitanja kroz već dugi niz godina.

Ali za početak bi s ovog mjesta zatražio od ministra Fuchsa i Anušića da sjednu i da pokušaju barem u program srednjoškolski staviti predmet kratke obuke i to je nešto što se vrlo brzo može staviti na dnevni red i može biti funkcionalno. Za početak, da barem znaju nekakve osnove. Mi ne smijemo dozvoliti u slučaju nekakve ratne ugroze da naša djeca budu topovsko meso. Nemojte zaboraviti da između rata u Ukrajini i Hrvatske je samo jedna zemlja. Mađarska graniči s Ukrajinom, a Hrvatska graniči s Mađarskom", rekao je Radić.

Novinari su ga kasnije pitali da pojasni tu svoju ideju, na što je počeo pričati o oksimoronima i počasnim susjedima.

"Srbija je prije sedam dana je donijela njihov prijedlog Vladi, kod njih to ne ide sigurno bez suglasnosti, da se uvodi u obvezni vojni rok četiri mjeseca. S druge strane, imamo jučerašnju proslavu tzv. Republike Srpske gdje je Orban podržao gospodina Dodika. Isto tako, ja napominjem da je Viktor Orban proglasio Republiku Srpsku počasnim susjedom Mađarske. Ja ne znam, shvaćate li o čemu mi pričamo. Ili imate. Ako ste imate ženu i u braku ste, nemate počasnu ženu ili imate ili nemate ženu. Kako može biti počasni susjed? To je oksimoron. Mislim, ili ste susjedi ili niste susjed. Što to znači opća? Ne mogu vjerovati da naše Ministarstvo vanjskih poslova uopće nije reagiralo na to ne može jer postoji između Mađarske i Republike Hrvatske je Hrvatska - Slavonija između."

Onda se ponovno vratio na vojni rok:

"Pa mi stariji znamo kako je to bilo u školama. Bio je to neki predmet, kako se već zvalo, ali predmet u kojem se znači obuka da ljudi znaju rastavit pušku. Osnovne obuke koja se mogu vrlo brzo uvesti u školski program. Već nagodinu. Jer svi moramo znati da mi u slučaju nekakve ratne ugroze, a osobito onako na koja moramo biti spremni sve i svašta. Ne prizivivam ništa i dao Bog da nam nikad ne bude trebalo, ali nekakav minimum da mi našu djecu obučimo nekim osnovnim stvarima. Prvo, to je najbrže, a nakon toga mislim da je nekakav 60 dana obvezni vojni rok koji bi bila neka obuka da je to nekakav minimum koji ćemo morati kad tad uvesti", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Domovinski pokret predlaže uvođenje vojne obuke u školama: 'Ne smijemo dozvoliti da nam djeca budu topovsko meso'