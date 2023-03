Donosimo detalje optužnice protiv mistera Tvoreka. Krivotvorio dokumente kako bi poznanik izbjegao zatvor

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv Mistera Turizma 2021. godine 24-godišnjeg Dominika Tvoreka kao prvookrivljenog i 31-godišnjeg Ivana Perića kao drugookrivljenog.

Prema optužnici koju potpisuje zamjenica općinskog državnog odvjetnika Marina Uroić Krištović drugookrivljeni Perić je 1. studenog 2021. godine u nakani da odgodi odlazak na izdržavanje zatvorske kazne zatražio od prvookrivljenog Tvoreka zaposlenika u KBC "Sestre milosrdnice" u Zagrebu da mu izda lažnu liječničku potvrdu.

"Što je okrivljeni Dominik Tvorek i učinio, a u kojoj je naveo da boluje od akutnog pankreatitisa te je upisao kako je izdana od strane KBC "Sestre milosrdnice", ovjerio je službenim pečatom Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC "Sestre milosrdnice" te štambiljao i potpisao imenom jednog liječnika.

U optužnici se također navodi kako se prvookrivljenik Tvorek branio šutnjom, a drugookrivljeni Ivan Perić naveo je da nije počinio kazneno djelo stavljeno mu na teret budući da nije zaposlenik KBC "Sestre milosrdnice".

"On je bio isključivo pacijent. Naime, javio se preko "WhatsApp" poruke Dominiku Tvoreku te je od njega tražio da mu izda liječničku potvrdu kako bi odgodio odlazak na izdržavanje zatvorske kazne", stoji u optužnici.

Također se navodi da mu je Tvorek potom poslao e-mail "ali on takvu potvrdu nikada nije koristio". Prema optužnici "Tvorek je sve to učinio budući da mu je bio dužan novac odnosno nije za ovu uslugu tražio nikakvu novčanu naknadu već je to učinio više prijateljski".

Iz očitovanja KBC "Sestre milosrdnice" proizlazi kako sporna liječnička potvrda nema službeno zaglavlje Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC "Sestre milosrdnice" odnosno navedena potvrda nije službeni dokument.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Optužnicom je za Tvoreka zatražena kazna zatvora od šest mjeseci, uvjetno na dvije godine, dok je za Perića zatražena kazna zatvora od deset mjeseci.

Kontaktirali smo mistera Tvoreka koji nam je kazao kako ne želi ništa komentirati. S druge strane, Ivan Perić bio je nepto rječitiji.

"U poruci piši od strane od Dominika Tvoreka jesam li u blizini grada da popijemo kavu, na što bi mu ja rekao da jesam. Znali bi nekada i popiti pa bi isti u pripitom stanju iskoristio moju dobrotu te bi mi pokazivao nove modele trenirki i tenisica što znači da voli skupocjenu robu, a za što nije imao novčanih mogućnosti da si to priušti, pa me isti pitao da mu posudim novaca na što sam ja pristao jer sam znao da je još tada bio student medicine a poslije se zaposlio u KBC Sestre milosrdnice kao medicinski tehničar na odijelu kardiologije. Posudio sam mu između 8 tisuća i 8500 kuna. A mogu se pohvaliti da sam od istog primio povrat novca u iznosu od 500 kuna. Tako je teklo poznanstva te smo ostali poznanici, prijatelji.

Nisam tražio nikakvu potvrdu od istoga što ću i osporavati u odgovoru na optužnicu koju je stavilo odvjetništvo u Zagrebu. Potvrdu sam dobio jednom prilikom na svoj e-mail, te mi je isti nakon nekoliko dana poslao mail koji nisam niti otvarao narednih mjesec dana a u kojem je pisalo da sam bio kod njih hospitaliziran te da bolujem od akutnog pankreatitisa odnosno upale gušterače u potpisu je bio liječnik KBC-a Sestre milosrdnice doktor Krešimir s njegovim pečatom i brojem licence. Mogu reći da sam i sam vidio da nije ispravna, da je laički napisana a ne od stručne osobe. Takvu potvrdu nikada nisam iskorištavao nigdje u nikakvim institucijama kako se navodi u optužnici da bi s takvom potvrdio odgodio odlazak na odsluženje kazne zatvora. Ponavljam u nikakvom slučaju nisam poticatelj kaznenog dijela koje mi se stavlja u optužnici DORH-a", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Perićev odvjetnik Vladimir Terešak kazao nam je kako je optužnica podignuta, ali nije potvrđena.

"Sada dajemo odgovor na optužnicu. Sastat će se vijeće Suda koje će odlučivati hoće li optužnicu potvrditi ili neće", kazao je Terešak.

Osim što nosi titulu Mistera Turizma za 2021. godinu, Tvorek je prošle godine okrunjen i za Best modela Zagreba za 2022. godinu.