Dorotea iz 'Superstara' zvijezda je TikToka: 'Pokušavam popularizirati učenje među mladima'

Svestrana Dorotea Prosnik oduševila je žiri 'Superstara' kada je pred njima izvela hit Ilme Karahmet 'Ništa tvoje'. Mlada pjevačica je i studentica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a usto je popularna i na TikToku. Glazba joj je, ipak, najveća ljubav.

"Glazbom sam se počela baviti kada sam imala 3 godine. Mama me bila upisala na dječji zbor 'Kikići' i tako je sve krenulo. Kasnije sam upisala i glazbenu školu, svirala sam flautu, a onda sam se prebacila na smjer solo pjevanja. Od 2014. sam nastupila i na brojnim festivalima u Hrvatskoj i izvan nje te osvajala mnoge nagrade, ali što je još bitnije i upoznala mnoge talentirane mlade ljude", kaže Dorotea.

Pjesmom Ilme Karahmet, koja joj je uzor, izborila je prolaz u daljnje natjecanje, no i sama je već objavila pjesmu. "Prvu pjesmu "Ako zvijezda padne" sam izdala 2021. godine, a prošle sam godine izbacila i drugu pjesmu 'Mijenjaš me' koja mi je još i draža. Uskoro izlazi i moja prva božićna pjesma", najavljuje Dorotea.

Talentirana djevojka uspješna je i u obrazovanju pa već dvije godine prima stipendiju za izvrsnost. "Ove godine sam odlučila mami zahvaliti što me uvijek podržava pa sam joj kupila kuhinju koju je dugo htjela", otkrila je studentica.

Na TikToku se, pak, proslavila objavljivanjem sadržaja vezanog za školu i učenje.

"Pokušavam popularizirati učenje među mladima. Do te ideje je došlo skroz slučajno zbog jednog trenda koji je tada bio popularan, a poanta je bila da se svi hvale kako imaju jedinice, što nije uopće pohvalno. Trenutno me na TikToku prati preko 64 tisuća mladih iz regije te ta brojka svakodnevno raste. Ono što me najviše veseli je kad mi se jave ljudi da su poboljšali svoje ocjene i da sam ih motivirala da budu bolji, ne samo u školi, već općenito da postanu produktivniji. Ono što većina misli o TikToku jest da je to laki posao, ali tu ima jako puno posla. Svakodnevno se bavim time, za jedan video od dvije minute potrošim i do šest sati, ali to me veseli, a to je najbitnije", zaključuje Dorotea.

Foto: Marija Tadić/Privatne fotografije Marija Tadić/Privatne fotografije

Potraga za novim hrvatskim Superstarom nastavlja se recallom i novim glazbenim izazovima već u subotu od 20.15 sati na RTL-u.

Show 'Superstar' ne propustite pogledati na platformi Voyo.