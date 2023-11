U ČETVRTAK NA RTL-U 'Dosje Jarak' u 2. epizodi odgovore traži u Crnoj Gori: Tko je naručio ubojstvo? 'On je jedini znao od kud je to išlo'

Tko je naručitelj ubojstva Ive Pukanića? Sve je više tragova koji vode prema jugu. Zbog toga je po odgovore Andrija Jarak otišao u Podgoricu, glavni grad Crne Gore. Druga epizoda 'Dosjea Jarak' prati krakove koji potencijalno vode do ljudi koji su sudjelovali u organizaciji ubojstva. Proziva i hrvatskoj javnosti dobro poznata lica koja su mogla imati koristi od Pukanićeva ubojstva, no to je samo jedan od mogućih krakova. Druga epizoda bit će emotivnija od prve, a na male ekrane stiže u četvrtak u 22:30. U srijedu će biti dostupna na platformi Voyo.