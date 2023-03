Dosta je prepucavanja predsjednika i premijera? Nakon istupa Milanovića građani odlučili - trebaju se sastati

Da bi predsjednik RH i premijer Plenković trebali konačno sjesti i dogovoriti se oko važnih tema mišljenja je većina građana.

Naime, u našoj anketi pitali smo vas "Trebaju li predsjednik RH i premijer napokon sjesti i dogovoriti se oko veleposlanika, Kindera i akcije u BiH…?" i čak 82 posto ispitanih smatra da je to prava odluka.

Dakle 18 posto misli da se ne bi trebali sastati samo kada predsjednik RH želi.

Podsjetimo, Ured predsjednika RH nedavno je objavio tekst pisma upućenog premijeru RH još u prosincu prošle godine, no do ožujka, kaže, nije dobio odgovor. Istaknuo je pak i kako je to sedmo pismo na koje premijer ne želi odgovoriti.

Inače, zatražio je sastanak s premijerom oko, kako tvrdi, važnih tema jer hrvatska državna vlast, barem kada su u pitanju vanjska politika, obrana i nacionalna sigurnost, ne djeluje usklađeno niti se radi o redovitom stanju.

Između ostalog, predsjednik želi razgovarati o popunjavanju mjesta šefova diplomatskih drugih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu, ali i o tome što se Republici Hrvatskoj ne dopušta sudjelovanje u operaciji EUFOR ALTHEA u Bosni i Hercegovini, a u kojoj sudjeluju čak i države koje nisu članice Europske unije, govori.

Ističe naposljetku je istaknuo i loše stanje na području obrane.

Zaključio je potom kako još jednom predlaže sastanak na kojem bi pokušali riješiti barem neke od gorućih problema.

"Mi to, gospodine predsjedniče Vlade, prvenstveno dugujemo građanima koji su nas izabrali. Uvjeren sam da ćete se složiti kako je naša dužnost staviti osobne odnose po strani i ispuniti naše ustavne obveze u interesu Republike Hrvatske", zaključio je.

