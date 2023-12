Djevojčica (9) na koju je pao kamen u Sinju više nije u komi. Pri svijesti je i diše samostalno

Djevojčica (9), na koju je u Sinju tijekom bure pao kameni blok, je stabilno i pri svijesti, kažu iz splitske bolnice. I dalje je na intenzivnoj, no diše samostalno.

"Ekstubirana je, diše samostalno, pri svijesti je i u kontaktu. Njeno stanje je stabilno. I dalje se nalazi na Zavodu za intenzivnu pedijatriju. Čeka je nastavak liječenja, a liječnici su zadovoljni trenutnim tijekom oporavka", poručuju iz Kliničkog bolničkog centra Split.

Na glavu joj je u nedjelju pao kameni blok sa stare kamene kuće u središtu grada dok se vraćala s vjeronauka. S teškim ozljedama glave prebačena je u KBC Split gdje je operirana. Neko je vrijeme provela u induciranoj komi što je uobičajeno za ovakve traume.

Prva joj je u pomoć priskočila Sinjanka Mia Šušnjara koja živi u blizini. Iz kuće je čula jak udarac i izašla na balkon nakon čega je uslijedilo zapomaganje djece.

"Kad sam se nagnula na prozor vidjela sam o čemu se radi. Djevojčica je ležala na podu ozlijeđena, a dva dječaka su trčala jer nisu znali što se događa i samo su vikali 'upomoć'", ispričala nam je nedugo nakon nesreće.

Djevojčici je još prišao jedan prolaznik te su bili uz djevojčicu oko 15 minuta dok su čekali Hitnu pomoć. Kad su shvatili da je prošlo dosta vremena, uzeli su je i na rukama nosili kako bi brže došli do pomoći.

"S obzirom na to da je ovdje na ulazu bilo par automobila, iako ne bi trebali biti parkirani, to je sprječavalo ulaz Hitnoj. Ja i gospodin smo curicu na rukama nosili na izlaz i kad je Hitna došla, predali smo", otkrila je.

Prozvala je Grad kojem su se više puta obraćali zbog problema starih, derutnih kuća koje ugrožavaju sigurnost. Upozoravala je i ranije na stablo koje se tog dana srušilo na žice koje su odlomile dio kuće nakon čega je kamenje palo djevojčici na glavu.

"U tim starim zgradama nitko ne živi, ali se nitko o tome ne brine. Nama koji tu živimo nije nam ugodno biti i prolaziti. Kad smo pokušali ići do Grada da se neke stvari sankcioniraju, rekli su nam da su na privatnom posjedu i da se mogu sankcionirati ako mi to sami financiramo. A sad kad je stablo srušeno, došli su bez ikakvog problema i bez financijskih pitanja su uklonili to stablo", istaknula je.

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj komentirao je kritike i potvrdio da u staroj gradskoj jezgri u Sinju ima dosta iseljenih objekata s neriješenim imovinsko-pravnim pitanjima. "Ali ovo je kulturno zaštićeno područje. Ova bura je na desetine stabala izvukla iz korijena, tako da moramo raditi na tome da se pozivaju ljudi koji su vlasnici da riješe svoje probleme. Naravno i s Ministarstvom kulture treba vidjeti što se može", rekao je.

