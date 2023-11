Doznajemo: Fuchs ipak odustaje od kažnjavanja nastavnika?

Zbog pritiska javnosti i prosvjetnih radnika, čini se da ipak neće doći do kažnjavanja nastavnika kako se najavljivalo posljednjih dana. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs o svemu će govoriti prije sjednice Predsjedništva stranke koje je zakazano tijekom poslijepodneva.

Nekadašnja ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak za Danas.hr komentirala je najave o mogućim kaznama i takvu odluku nazvala nepromišljenom.

"Ne vidim da bi od toga moglo doći nešto dobro. Očito se posegnulo za lakim rješenjem bez puno razmišljanja", kazala je prije nego što su se pojavile informacije da do kažnjavanja možda na kraju neće doći.

"Prvo, novčane kazne neće podići kvalitetu rada, a možda će dodatno nepotrebno podići prosjek ocjena. Naime, oni učitelji koji nisu baš jako tvrdoglavi ili sigurni u svoje kriterije ocjenjivanja, radije će malo podići ocjenu nego da netko njima digne 500 Eura", objasnila je.

"Drugo, ovaj instrument je lakše zloupotrijebiti da se pritisne inovativne nego da se obeshrabri loše učitelje. Hoće li matematika biti manji bauk ako će učitelj matematike razmišljati je li se spreman odreći 200 ili 300 eura ako ima napasnog roditelja", objašnjava i pita se kako bi se sve uopće provodilo i kako će kazna pomoći učitelju da bolje radi.

Podsjetimo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ranije je izvijestilo da je kroz izmjene temeljnog zakona o školstvu odlučilo uvesti novčane kazne za nastavnike, no do svega možda na kraju uopće neće doći. U nacrtu izmjena zakona propisano je čak devet prekršajnih stavki zbog kojih bi se nastavnike i učitelje kažnjavalo iznosima od 200 do 500 eura.

Ideja je iznenadila zbornice, a predstavnici sindikata zakonske su izmjene prozvali lovom na vještice. Najviše ih je negativno iznenadio prijedlog o novčanom kažnjavanju učitelja i nastavnika zbog "krivog" ocjenjivanja.

Zakonskim je izmjenama propisano da radnici školskih ustanova za koje se utvrdi osoba odgovornost mogu biti financijski kažnjeni ako provode nastavu suprotno propisanom kurikulumu, koriste neodobrene udžbenike ili ne poduzmu mjere zaštite prava učenika tako da ne prijave kršenje tih prava nadležnim tijelima.

Pisalo se da će do 500 eura kazne dobiti nastavnik i ako ne provodi primjerene programe školovanja i oblike pomoći za učenike s teškoćama u razvoju ili, pak, ako u školi organizira promidžbu koja nije u skladu sa sadržajem obrazovanja. Nastavnici će dobiti po džepu i ako se utvrdi njihova odgovornost zbog neprovođenja mjera sigurnosti na izletima i maturalcima ili ako izreknu pedagoške mjere učenicima protivno Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

U nizu po nastavnike problematičnih prekršajnih stavki jest i ona prema kojoj će financijski odgovarati ako prilikom ocjenjivanja učenika ne postupe u skladu s propisima, odnosno važećim Pravilnikom o vrednovanju.

POGLEDAJTE VIDEO: Učiteljica o kaznama: 'Ljuti smo, ogorčeni. Smatramo to izdajom našeg vlastitog ministarstva'