USKOK je podignuo optužnicu protiv Dragana Kovačevića zbog kaznenih djela davanja i primanja mita. Podsjetimo, USKOK je otvorio istragu protiv Kovačevića i poduzetnika Kreše Peteka zbog sumnje da je Petek Kovačeviću, njegovom sinu i prijateljima kupovao odijela u zamjenu za unosne poslove. Jedna od osoba koja se ranije spominjala, da joj je Kovačević poklanjao odijela je i Ivan Turudić, kandidat za šefa DORH-a. On je pak, u RTL-u Danas to demantirao.

"Nije mi nikad kupovao odijela. U toj trgovini nisam kupovao odijela ni ja sam. Bio sam tamo i kupovao sam, ali su najviše bile košulje u pitanju. Išao sam tamo, najčešće sa svojim sinom. Trgovina se zove Norma. I kad bi došao, izabrao bi robu i platio bih odmah. Tamo je bio i voditelj trgovine, koji se tamo spominje po medijima. I uvijek su bile jedna ili dvije prodavačice", rekao je tada Turudić, a cijeli razgovor možete pogledati OVDJE.

Kovačević, nakon podizanja optužnice, najavljuje kaznenu prijavu, a njegov odgovor na optužnicu objavljujemo u cijelosti:

"Već saživljen s opetovanim lažima i izmišljenim tezama koje pojedinci iz DORH-a, uz blagoslov živopisne i veleumne Zlate Hrvoj Šipek, stavljaju u optužnicu, bez ijednoga dokaza, a samo na temelju njihove interpretacije SMS poruka, sve više sliči scenama iz filma Balkanski špijun.

Interpretacija SMS poruka kao glavnog dokaza svodi se na tužne epizode koje provodi DORH, samo s jednim ciljem: osobno sramoćenje ljudi koji im smetaju, da se povežu s nekim radnjama, a da za to ne postoji nikakav ozbiljan dokaz. Nađu nekog "prodavača" koji ispriča neku priču, bez obzira na to što se priča ne podudara niti s jednom otpremnicom niti računom. Zgodno je spomenuti i sudca Visokog kaznenog suda, da ga se pokuša osramotiti. Ima li tu istine ili nekog dokaza? Pa koga to briga u DORH- u, jer oni nemaju nikakvu odgovornost za iznesene laži.

Mogu napraviti i lažnu optužnicu i nikome ne odgovaraju. Oni imaju osnovu sumnje kao Ilija Čvorović u Balkanskom špijunu. Tako su krenuli i u potragu za praznom omotnicom za novac, napravili nesuvislu konstrukciju, bez obzira na to što niti je to ikakav dokaz, niti za to postoje ikakvi dokazi za neku kriminalnu radnju, ali dobro zvuči da se nekoga ocrni. I tako optužiše stručni kadrovi od "časne“ Zlate Hrvoj Šipek, što sam, zamislite, kupovao odijela za 200 eura i to sam još i sam platio. Ali, sumnjaju oni da je to netko drugi platio, bez obzira na to što sva dokumentacija govori suprotno, u moju korist, a sudski vještak se zgrozio nad insinuacijama od strane stručnih tužitelja.

Oni će podignuti optužnicu pa se ti vuci po sudovima 10 god., a oni će u zasluženu penziju jer su od pripravničkog staža do penzije na državnom proračunu i nikada ništa konkretno nisu radili, osim sto tuže, a usput si daju za pravo i da sude. E sada, ne vide gospoda iz tužiteljstva da su njihovi šefovi "zamračili" 1,3 mil. eura za promašeno Todorićevo vještačenje, ne vide protuzakonito zapošljavanja prijatelja Marka Milića u Hrvatskim šumama, jer tu nisu bitni SMS-ovi od glasnogovornika Vlade. Pa tko će na najbližeg premijerovog "trbuhozborca“?! Tu se Zlata povlači, ipak je penzija blizu. Ne vide tužitelji ni AP korespondenciju i odobravanje rebalansa proračuna od strane AP za sumnjive radnje. Ne vide tužitelji ni Plenkovićevog čovjeka Franu Barbarića, kako kupuje skupi plin pa ga jeftino prodaje i tako unedogled radi štetu društvu i državi. Ma što je to par desetaka milijuna eura?! Ne vide tužitelji ni Plenkovićevog najbližeg "intimusa“, patološkog lažljivca Vladislava Veselicu, koji odrađuje prljave poslove za AP-a, a čovjeka s nizom kaznenih prijava, potkrijepljenih materijalnim dokazima.

Jesu li Veselici oduzeti mobiteli kao dokaz? Nisu! Pa tko će se zamjeriti AP-u?! Ali vidi kako DK kupuje odijela svojim novcem i to je sumnjivo tužitelju, a bome, još su mu našli i praznu vezicu, omotnicu za novac, koja je sigurno nečija. E onda važe SMS poruke pa ih tužitelji tumače kao gatare iz kave onako kako njima paše. E dok je takvo stanje u DORH- u, gdje moj progonitelj na temelju lažne optužnice za nagradu od prijatelja Malenice i Plenkovića dobiva nagradu u vidu plaće od 5,6 tis. eura kao vladin delegirani europski tužitelj, meni ne preostaje ništa drugo nego ne priznavati takvu instituciju pa makar i deklarativno. Pojašnjenja radi, taj tužitelj, znajući da nema nikakvih dokaza protiv mene, jer nikakvo mito niti mi je nuđeno niti sam dobio, niti imam ikakva saznanja o tome što je sve vidljivo iz spisa i što je najvažnije niti jednoga dokaza protiv mene nema.

Unatoč tome taj tužitelj diže optužnicu i inicira medijsku hajku. Za svoja nedjela će morati odgovarati, kao i Plenković, kao stvarni vladar DORH- a čim više ne budu na vlasti.I kao što jedan junak svoga doba reče: "Milosti od njih ne tražim niti bi im dao". Nadam se još da je sudstvo ostalo profesionalno i časno i da će stati na kraj ovakvim sve učestalijim pojavama u tužiteljstvu i sve većoj politizaciji tužiteljstva od strane jednog čovjeka."

