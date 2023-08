Drava prodrla u kuće, evakuirano 20-ak ljudi: 'Odsječen je dio sela'

U mjestu Sigetec u Koprivničko-križevačkoj županiji dravska voda je u noći sa utorka na srijedu prodrla u kuće te je evakuirano 20-ak ljudi.

"Trenutno je odsječen dio sela prema Dravi i čeka se povlačenje vode. Evakuirano je 20-ak ljudi", izvijestila je za Hinu načelnica Stožera Civilne zaštite općine Peteranec Ivana Dombaj Čižmak.

Voda je, kaže, ušla u 10-ak kuća, od potoka Gliboki i drugog dijela Drave koja se slila s područja općine Drnje, tako da je selo opkoljeno s dvije strane.

Za održavanje komunikacije sa selom i prijevoz zaduženi su isključivo vatrogasci. Dio je trenutno prohodan preko novog mosta gdje se može jedino traktorom, ali u noći se nije dalo jer je voda bila previsoka, dodala je.

"Voda je došla u roku od sat vremena. Sve je bilo pod kontrolom do 23 sata, no iza ponoći voda je počela rapidno rasti i odjednom se razina vode digla, a na to nismo mogli utjecati koliko god smo bili spremni. Zečji nasipi su postavljeni i s jedne i s druge stran mosta i oko kuća, no, nažalost, nije izdržalo tu silnu količinu vode koja je prodrla i naočigled rasla", rekla je.

Poplavljeni stanovnici smješteni su u Društveni dom u Sigecu. Uključili su se županijski i općinski Crveni križ, pripremili su se topli obroci, a čekaju se higijenske potrepštine, odjeća, ležajevi i deke da bi se tokom sve moglo složiti jer će sve potrajati nekoliko dana dok se voda ne povuče i vide pravi razmjeri štete, rekla je Dombaj Čižmak.

