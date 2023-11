Druga skupina Hrvata iz Gaze na putu za Hrvatsku: Za sat vremena slijeću u Zagreb, ostali stižu tijekom dana

Druga skupina hrvatskih državljana evakuirana iz Gaze danas bi trebala doputovati u Hrvatsku.

Njih šestero bi trebalo stići letom iz Istanbula malo iza 8 sati u zagrebačku zračnu luku,a dolazak ostalih osmero Hrvata predviđen je iza podneva letom iz Münchena.

Podsjetimo, iz Gaze je u četvrtak ukupno evakuirano 22 hrvatskih državljana, a jedna se žena u zadnjem trenu predomislila.

"Obiteljski su razlozi, očito je iz kruga obitelji bilo pritisaka na nju da ne napusti i radi toga se situacija promijenila. Tako da smo imali samo 22 koji su htjeli napustiti", poručio je ranije veleposlanik Hrvatske u Egiptu, Tomislav Bošnjak.

Evakuirani hrvatski državljani prvo su bili premješteni u Egipat otkud su krenuli stizati u Hrvatsku.

Prva skupina je u Hrvatsku doputovala još jučer, a među njima je bilo i djece. U popodnevnim satima su sletjeli u Zagreb, a iako vidno potreseni, bili su sretni jer su konačno na sigurnom.

"Ne mogu opisati emocije. Prošli smo kroz užas. Sve je bombardirano, bolnica, škola. Zdravstveno stanje mi je dobro, osim psihičkog", rekla je gospođa Vedrana.

Dodala je da je jedna njezina prijateljica, također hrvatska državljanka, poginula prije nekoliko dana.

Nakon bijega iz pakla rata, kamere RTL-a Danas zabilježile su ponovni susret oca i kćeri.

Almani El Balawi nije znala hoće li više ikada vidjeti svoga oca koji je krajem rujna otputovao u Gazu kako bi posjetio braću i sestre.

"Katastrofa, agonija, svaki dan vjerujte. Budite se s vijestima, spavate s vijestima. Šaljete mu poruku vidite da ne dobiva na WhatsApp, pošto ga ja nisam mogla direktno zvati. To je katastrofa. Kad je htio internet, morao je ići do jedne banke koja je skroz na otvorenom i to je bilo jako nesigurno" , ispričala je kćer evakuiranog hrvatskog državljanina.

Dodala je i kako za obitelj koja je ostala u Gazi sada može samo moliti jer nemaju gdje pobjeći.

"Oni su i dalje u izbjegličkom kampu. To je katastrofa jer se i tamo svugdje još uvijek bombardira", poručila je Amani.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon bijega iz pakla rata u Gazi, otac i kći ponovo zajedno. Amani za RTL Danas svjedoči: 'Agonija je bila svaki dan'