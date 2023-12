Državi inspektorat o prvom odronu: 'Za sad nismo otkrili nepravilnosti, čeka se analiza uzoraka otpada'

Pljušte reakcije nakon što se jutros po drugi put urušio dio Jakuševca pa neki upiru u prst i na Državni inspektorat.

U odgovoru za Danas.hr kažu da su pojedini političari iskoristili današnji događaj za politizaciju rada Državnog inspektorata i to, navode, zbog "svog neznanja".

Iznijeli su detalje inspekcije od 11. studenog kada se prvi put Jakuševac urušio . "Inspekcija rada nadležna za nadzor propisa zaštite na radu vezano uz događaj na odlagalištu otpada 'Jakuševec', od 11. studenoga 2023., u inspekcijskom nadzoru nije utvrdila propuste u provođenju i primjeni odredbi Zakona o zaštiti na radu, slijedom čega nije bilo osnova za poduzimanje upravnih i/ili prekršajnih mjera iz djelokruga inspekcije rada u području zaštite na radu", naveli su iz Inspektorata.

Potom su naveli da je i Inspekcija zaštite okoliša obavila nadzore te su, između ostalog, obavili i uzorkovanje otpada. "Rezultati analiza uzorkovanja od akreditiranog laboratorija do ovog trenutka nisu zaprimljeni te je inspekcijski postupak u tijeku. Isto tako, zbog zaprimljenih prijava o neugodnim mirisima s područja odlagališta i kompostane, inspekcija zaštite okoliša je od Grada Zagreba zatražila donošenje odluke o potrebi provedbe mjerenja posebne namjene. Inspekcijski postupak je u tijeku", ističu u svom odgovoru.

Navode i kako građevinska inspekcija Jakuševca vezana za prvi odron od 11. studenog nije utvrdila nepravilnosti u izgradnji vodoravne nepropusne plohe (radne plohe) za odlaganje otpada s pripadajućim elementima odvodnje, kontrolnim sustavom procjeđivanja, međuslojevima i prekrivnim slojevima tijela (koje do danas nije izvedeno) odloženog otpada unutar prostora odlagališta. "Inspekcijski nadzor građevinske inspekcije u utvrđivanju eventualnih nepravilnosti je u tijeku kao i uvid u dostavljenu dokumentaciju", ističu u svom odgovoru.

Očitovali su se i o današnjem odronu u kojem su ozlijeđena tri radnika, a jednom je amputirana i nadlaktica.

"Odmah po saznaju o događaju danas na odlagalištu otpada 'Jakuševec' inspekcije Državnog inspektorata, inspekcija rada u području zaštite na radu, inspekcija zaštite okoliša i građevinska inspekcija su obavile očevid te su inspekcijski nadzori građevinske i inspekcije zaštite okoliša u tijeku. Inspekcija rada u području zaštite na radu je u postupku inspekcijskog nadzora utvrdila da su ozlijeđena dva radnika te je inspekcijski nadzor u vezi ozljeđivanja radnika u tijeku. Na temelju do sada utvrđenog činjeničnog stanja donesena su usmena rješenja u zapisniku kojima je nadziranom poslodavcu zabranjeno korištenje sjevernog dijela odlagališta otpada Prudinec-Jakuševec, uz Sajmišnu cestu od betonske zgrade spremišta strojeva prema istoku u duljini od 300 m, u dubini od 100 m od Sajmišne ceste prema jugu te korištenje zapadnog dijela odlagališta otpada Prudinec-Jakuševec, u dijelu plohe 6-3 (gdje je došlo do urušavanja otpada 11. studenoga 2023., s obzirom na to da se u neposrednoj blizini započelo s odlaganjem novog miješanog komunalnog otpada)", ističu iz Inspektorata.

Dodali su i kako je zabranjen rat u području između sjevernog dijela odlagališta otpada Prudinec-Jakuševec i Sajmišne ceste. "I to od betonske zgrade spremišta strojeva prema istoku u duljini od 300 m. Inspekcijski postupak je u tijeku", ističu u Državnom inspektoratu.

