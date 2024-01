Dua Lipa dolazi u pulsku Arenu? Šuška se da će u lipnju nastupiti čak dva dana za redom

Megapopularna pjevačica Dua Lipa nastupit će u pulskoj Areni 8. i 9. lipnja, dakle jedan koncert u subotu, a drugi u nedjelju.

Istarski.hr navodi da su im potvrdili tu informaciju koja je do sad bila neslužbena. Inače, pulska Arena će ove godine ugostiti još nekoliko velikih glazbenih imena. Potvrđeno je da dolaze Avril Lavigne, Simple Minds i Lenny Kravitz, a iz još uvijek neslužbenih izvora se doznaje da će svoj koncert na najljepšoj pulskoj pozornici održati i Måneskin.

Inače, Dua Lipa autorica je hitova "New Rules", "Levitating", "One Kiss" i nedavno objavljenog "Dance The Night" koji je soundtrack slavnog Barbie filma te zadnji singl "Houdini" koji je napravila s Tame Impalom. Dobitnica je tri Grammyja.

