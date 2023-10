Iza gledatelja je još jedna uzbudljiva audicijska emisija 'Superstara' u kojoj su svoj talent pokazali brojni kandidati, no samo su neki zaslužili ovacije žirija i prolazak dalje.

Prva je pred žiri stala 18-godišnja Mia Ribić iz Velike Kladuše, peterostruka prvakinja Hrvatske u motocrossu u muškoj konkurenciji, što je apsolutno oduševilo žiri. Mia je za prvu pjesmu odabrala 'Girl on Fire' Alicije Keys, koju je i odsvirala na gitari.

''Voziš bike, pjevaš savršeno i sviraš gitaru'', Filip je bio zadivljen, a složili su se i ostali.

Mia je otpjevala i a capella verziju pjesme Olivije Rodrigo 'Happier', koja im se svidjela još više!

''To je prekrasno, to je to!'' kratka i jasna je bila Nika.

Tončija je šokirala činjenica da je Miji ovo prvo glazbeno iskustvo: ''Dokazala si da si jaka žena, ali i ranjiva. Druga pjesma je pokazala tvoju ranjivost i to je prekrasno''.

''Mislim da si nas sve ovdje kupila. Malo je takvih žena. Ja te želim vidjeti i slušati još'', zaključila je Severina, a Mia je prošla dalje uz četiri 'DA'.

Aleksa Despotović (22) iz Raške bio je sljedeći. Najviše sluša rap i piše svoje pjesme od 13 godine. Žiriju se odlučio predstaviti svojom autorskom pjesmom 'Ledena'.

''Mislim da sam jedinstven po svojim tekstovima koji su, po mom mišljenju u visokom rangu'', dodao je, a tijekom njegove izvedbe Filip je i zaplesao.

''Ovdje se ocjenjuje kako netko pjeva, a ti si uporno izbjegavao barem u refrenu zapjevati. To mi smeta'', Tonči je kazao, dok je Nika dodala kako bi voljela da je bio malo točniji i ''bahatiji''.

''Nisam osjetila emociju, stvarno sam se sledila. Moja ocjena je NE'', kazala je Seve. S dva glasa DA i dva NE, Aleksa ipak nije prošao dalje.

Iduća je bila Lucija Buza (20) iz Subotice, koja od 15 godine živi u Zagrebu, i koja je žiriju jasno dala do znanja: ''Bavim se glazbom otkad znam za sebe, to je jedino što volim i što me zanima''.

Lucija pohađa i satove pjevanja, a najveća podrška joj je obitelj.

Za svoje predstavljanje odabrala je 'What About Us', hit glazbenice Pink.

''Što se nas tiče, ne treba ništa više, sve je jasno'', gotovo je u glas povikao žiri nakon sjajne izvedbe.

''Sve ono što treba, ti imaš'', dodao je Tonči.

Sljedeća je bila 23-godišnja Anja Đurđević iz Zagreba, studentica medicine koja obožava konje, a rekreativno se bavi i power liftingom.

''Kad bih morala birati između medicine i glazbe, birala bih glazbu'', poručila je pa zapjevala hit grupe E.T. 'Da ti nisam bila dovoljna', no trema je presudila.

''Nije loše, ali to prilično amaterski zvuči. Vrijeme čini svoje, vježbaj i vidimo se nekom drugom prilikom'', poručio je Tonči, a složili su se i ostali.

''Fali ti jako puno emocije da se povežeš s onime što pjevaš'', dala je svoj sud i Nika, a Anja tako nije prošla dalje.

Bruno Rački (22) dolazi iz Jastrebarskog i student je FER-a, a glazba mu je velika ljubav od malena. Piše pjesme, ponekad radi kao DJ, a zajedno s bratom ima i bend.

''Pjevanje je emocija, prijenos energije. Mislim da sam u redu pa je na drugim ljudima da sude'', kazao je.

''Ima nešto Elvisovo'', odmah je komentirala Severina, a on ju je razveselio činjenicom da je upravo njegovu pjesmu 'If I Can Dream' i pripremio. Tijekom izvedbe žiri nije mogao sakriti svoje osmijehe, a čak su i zaplesali na svojim stolcima.

''Mrdanje glavom 10, glas 10, stas 10, šarm 10'', Severina je bila oduševljena. Žiri je odmah glasao i dao veliko DA, a Bruno nije mogao sakriti svoju sreću.

Iz Oklaja stiže student kineziologije Mihovil Cota (26) koji tvrdi – u zdravom tijelu zdrav duh. Najbolji je student svoje generacije, bavi se i stolarijom, njegova obitelj ima vinograd, znatiželjan je i svestran, a kaže: ''Mogu napraviti sve što čovjek može zamisliti''.

Mihovil je odučio izvesti prilično tešku skladbu Vice Vukova 'Ćale moj', a žiriju je odmah rekao da mu fali kontrole u vokalu i volio bi na tome raditi u budućnosti. Nakon zadnje note Mihovil je od siline emocija čak i zasuzio.

''Imaš ogroman vokal, ali treba puno vježbe, da ga se zauzda'', Nika je potvrdila nakon poslušanog.

''Kontrole ti fali kao u Sahari vode'', šalio se i Filip.

''Imaš emociju, strašno si senzibilan pa te pojela trema još'', kazao je Tonči. S četiri NE Mihovil ipak nije prošao dalje.

Mlada, 15-godišnja Ana Bertić pjeva od svoje treće godine, a već je izdala i svoje četiri pjesme, od kojih prvu sam samo deset godina. Bavi se plesom i sinkronizacijom crtića.

''Moja želja koju imam od malih nogu je biti poznata. Došla sam ovdje zato što mislim da mogu i želim'', kazala je pa iznenadila žiri informacijom da je iza nje već 50-ak međunarodnih festivala i brojne nagrade. Njezin odabir bila je eurovizijska 'Loco Loco' grupe Hurricane, a sve je pratila i koreografija.

''Želja, ambicija postoji, ali postoji i veliki jaz između onoga što bi voljela biti i onoga što ovog trenutka jesi''.

Ana je žiriju otpjevala i 'Dvije zvjezdice' od Tajči. ''Toliko sam sretna što si došla… Bitna je glazba, tvoja volja, želja… Od mene veliko da'', Severina je bila zadovoljna.

''Takva doza samopouzdanja je meni jako impresivna'', poručila joj je Nika, a Ana je prošla dalje sa četiri DA.

Iz Orašja stiže Ivan Ivanović (22), a nervoza je bila više nego vidljiva. ''Najgore mi je razgovarati, odgovarati na pitanja. Kad krenem pjevati, onda se ta trema pretvori u pozitivnu tremu, adrenalin''. Otpjevao je pjesmu Robbieja Williamsa 'Angels'.

''Ne znam što bih ti lijepo rekao, a ne mogu ti reći ništa ružno. To je najgore. Ako će ti ovo izazivati stres, a izaziva ga, od mene imaš jedno veliko… NE'', izravan je bio Tonči.

''Možda ne još'', nešto blaža je bila Nika, a Ivan je priznao da ga je trema doslovno pojela.

Pred žiri je izašla Riječanka Elizabeth Zacero koje sebe opisuje vrckavom, tvrdoglavom, velikim radnikom i itekako spremnom da bude novi superstar.

''Od svoje 14. godine radim. Takva je bila situacija doma da sam morala pomoći financijski. Uskočila sam kad sam već mogla. Tata je dobio dva moždana pa se mama morala brinuti, brat i ja smo uzeli stvari pod kontrolu. Morala sam brzo odrasti'', podijelila je svoju priču koja je dirnula žiri.

A iako je promijenila puno poslova, glazba je njezina najveća ljubav. Izvela je emotivnu 'Loved By You' od KIRBY i hipnotizirala žiri.

''Da si se s 14 godina počela profesionalno baviti pjevanjem, sad bi sjedila s nama u žiriju. Čuje se zrelost u tvom pjevanju'', oduševljen je bio Filip.

''Kidaš, ovo je bilo prekrasno'', dodala je i Nika.

Žiri je ostao bez riječi i vrlo brzo jednoglasno uzviknuo – DA.

A u 'Superstar' stiže i 27-godišnji Marin Novaković kojeg se šira javnost sjeća kao stanara Big Brother kuće. Na audiciju je stigao upravo uz pratnju svog kolege iz Big Brothera, Tomislava Rose. Marin je plesač i influencer kojeg prate deseci tisuća ljudi, a ima i nekoliko snimljenih pjesama.

''Više se vidim kao performer. Mislim da danas nije dovoljan samo glas'', najavio je i izveo pjesmu 'Toy' pjevačice Nette.

''Imamo paket na jednom mjestu. Slabi dio tog paketa je pjevanje. Fali mi neka snaga, neka ekspresija da me uvjeriš'', Tonči se premišljao.

Marin je dojam odlučio popraviti hitom Željka Joksimovića 'Nije ljubav stvar'.

''Fali snage, ja bih samo još malo iskonske emocije'', Severina je dodala.

Marin je prošao dalje s tri glasa DA, a Tonči je ostao suzdržan.

Loren Jeričević (28) stiže iz Zagreba, piše pjesme i poeziju, nekad je bio frontman benda, a trenutno svira bubnjeve. Odabrao je pjesmu 'Wanted Dead or Alive' grupe Bon Jovi.

''Zašto konstantno želiš u visine gdje se izgubiš intonativno?'' pitao ga je Tonči, a i Nika se složila da je, po njezinu mišljenju, pogriješio s pjesmom.

''Sviđa mi se tvoja boja i izbor pjesama, od mene imaš DA'', Filip im je proturječio.

''Dođi ti dogodine'', ipak je odlučio Tonči, a njegovo je NE iznenadilo Severinu.

Nika Švenda ima 22 godine, studira španjolski i turski jezik, bavi se plesom, a jedna od izvođačica koje iznimno cijeni je upravo Nika Turković.

Nika se odlučila za skladbu 'Jolene', i to u verziji Miley Cyrus.

''Imaš svoj potpis'', Filip joj je rekao, a složila se i Severina.

''Meni se jako sviđa boja, malo intonacija ti ponekad pobjegne. Super su mi bile sve male frlje'', Nika joj je dodala. Nika Švenda je zaradila četiri DA i prošla dalje!

Bruno Javor (31) stiže iz Zagreba, a u show se prijavio zbog novog iskustva, ali i novčane nagrade. Pjevati je počeo u školskom zboru, prve ozbiljnije svirke krenule su sa 16 godina, a s 21 godinom zaputio se na Korčulu kako bi svirao na sezoni.

'Tennessee Whiskey' bio je njegov odabir pjesme. ''Ja sam se rastopila'', poručila je Seve.

''Imaš taj neki stari 'voice'. Ti si meni top topova'', dodao je i Filip.

Složili su se i Nika i Filip i s četiri da Bruno je prošao u recall!

Iz Zagreba stiže i 22-godišnja Judita Štorga. Trenira mačevanje, studira grafički dizajn, slika i crta.

''Glazba me izvuče iz teških situacija'', naglasila je Judita, a posebno joj je pomogla, istaknula je, kad joj je poginuo najbolji prijatelj, kojemu posvećuje i sudjelovanje u showu.

Žiriju se odlučila predstaviti pjesmom Katie Melue 'Wonderful Life'.

''Malo je bilo karikiranja. Želimo čuti tko si prava ti, ali pripisujemo ovo i tremi'', rekla je Severina i dala DA, dok je Nika rekla NE.

''Ja mislim da si ti odličan materijal i da si se samo prekombinirala ovdje'', kazao joj je Tonči i izmamio suze.

''Koliko tebi ovo znači?'', upitao ju je Filip.

''Jako! Desile su se neke grozne stvari koje su me skrenule s puta. Muzika me potaknula da iz najgorih nekih stvari se uzdignem opet i pređem preko njih… Ispunjava me'', iskreno je priznala sa suzama u očima.

''Više sam bio za NE, ali kad nekome ovo ovoliko znači… Drugi put samo budi ono što jesi, prošla si'', usrećio ju je Filip.

Iz Bilja stiže 23-godišnji Ivan Vrček Vart, koji trenutno živi i studira u Splitu. Imao je potrebu maknuti se iz svoje sredine, a život na jugu, nova poznanstva, izložbe, projekti i fakultet sad ga u potpunosti ispunjavaju. Ivan je odlučio izvesti pjesmu Jamale '1944', a Tonči je u jednom trenutku prekinuo glazbu.

''Stvari su krenule nagore, sve mi je pažnje više zaokupljala pjesma, a sve manje ti'', kazao je Tonči, a i ostali su istaknuli kako su čuli dovoljno.

''Ova pjesma je baš teška i zahtijeva da budeš točan'', Severina je kritizirala greške u intonaciji.

''Užasno mi je žao što sam ovako kilavo ovo izveo'', poručio im je.

Posljednji je pred žiri izašao Varaždinac Zvonimir Detelić, 27-godišnji glazbenik koji iza sebe ima već nekoliko snimljenih pjesama. Tijekom mladosti glazbi je dao prednost pred nogometom.

Za početak je otpjevao i na gitari odsvirao veliki hit grupe Coldplay 'Clocks', a zatim i svoju autorsku 'Treba mi malo ljubavi'.

''Ti si mi prvi kandidat koji svira gitaru i zapravo korespondira s tom gitarom. Ima dinamike, osjećaš kad je strofa'', pohvalio ga je muški dio žirija.

''Da si došao i bez gitare, za mene je to sasvim dovoljno. Imaš krasan glas, divnu boju'', Severina je također odobrila.

''Napravio si prvi korak prema svojim snovima'', zaključio je Tonči i Zvonimir je dobio sva četiri DA!

Već iduće subote od 20.15 sati slijedi nastavak audicija RTL-ova glazbenog megaspektakla 'Superstar'. Ovaj popularni show možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.