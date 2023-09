Ella se vraća kući: Policajku koja je pala s dubrovačkih zidina ovaj tjedan će transportirati u Australiju

Australska policajka Ella Cutler, koja je krajem prošlog mjeseca teško ozlijeđena nakon što je pala sa zidina u Dubrovniku, trebala bi se u srijedu ili četvrtak vratiti kući radi daljnjeg liječenja, piše Index.

Nakon pada je završila s višestrukim prijelomima lubanje, kralježnice i rebara i neko vrijeme provela u induciranoj komi, no sada je izvan životne opasnosti, potvrdili su iz dubrovačke Opće bolnice.

Australka je prema prvotnom planu trebala biti prebačena u splitsku bolnicu zbog jednog zahvata, no njezina je obitelj od toga odustala te su odlučili nastaviti liječenje u svojoj državi. Budući da je pri svijesti, dobila je zeleno svjetlo za transport koji bi se trebao odraditi ovog tjedna.

Podsjetimo, godišnji odmor se za ovu Australku i još jednog muškarca pretvorio u noćnu moru nakon pada sa zidina u Dubrovniku i to između restorana Nautika i Dubravka.

Stravičnoj nesreći kumovao je alkohol, a upravo je to bio razlog zbog kojeg je osiguranje odbilo platiti njezino liječenje i povratak kući.

Obitelj je bila slomljena, a njezin je brat pokrenuo kampanju Go Fund Me kako bi prikupili pola milijuna australskih dolara za transport kući. Zahvaljujući donacijama prijatelja, članova obitelji i dobrih ljudi diljem svijeta, u samo šest dana uspjeli su skupiti cijelu svotu, piše Perth now.

"Veliko hvala svima koji su donirali kako bi vratili Ellu kući", poručila je njezina dugogodišnja prijateljica i kolegica Dani Morrison.

Dodala je kako ju je posebno dirnula činjenica da je Ellina priča dotakla mnoge izvan Australije koji su joj odlučili pomoći.

U akciju prikupljanja sredstava uključile su se i njezine kolege koje su joj posvetile dirljivi video koji su objavili uz riječi "vratite Ellu kući".

Pred Australkom je dugotrajna rehabilitacija, a njezin je brat pohvalio dubrovačke liječnike koji brinu za Ellu od kad je primljena u bolnicu.

