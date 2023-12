PRVI PUT PRED KAMERAMA Emotivna ispovijest Zvonimira Hodaka o ubojstvu kćeri. Svašta sam razmišljao, a onda sam odlučio živjeti

Bilo je to prije 15 godina, ali hrvatska javnost i dalje se sjeća stravičnog ubojstva Ivane Hodak. Dogodilo se 6. listopada 2008. godine, a u trećoj epizodi dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' po prvi put je pred kamerama o odlasku svoje kćeri govorio i njezin otac, odvjetnik Zvonimir Hodak. "Ja sam ostao bez svoje kćeri. Moja supruga je ostala bez svoje kćeri jedinice, i to je nešto što je jako teško nositi. Treba biti hrabar. Ja sam svašta razmišljao. U prvim trenucima, u prvo vrijeme, a onda sam rekao: Onda otiđi, ali ako si odlučio živjeti onda živi", poručio je. Više o svirepom ubojstvu mlade odvjetničke vježbenice doznajte u trećoj epizodi dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' u četvrtak, 14. prosinca, od 21.15 sati na glavnom kanalu RTL-a. Epizoda će već dan ranije biti ekskluzivno dostupna na platformi Voyo, i to bez reklama.