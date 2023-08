Evo kakva je trenutno situacija s poplavama: DHMZ objavio najnoviju prognozu

Prema informacijama DHMZ-a izvanredno stanje obrane o poplava je na snazi: Drava – Botovo; Mura –Goričan. Izvanredne mjere: Drava – Novo Virje Skela; Mura – Mursko Središće; OK Lonja-Strug - Ustava Prevlaka; Retencija Žutica –CS Rožec; Sava – Dubrovčak.

Redovne mjere obrane od poplava su na: Česma – Česma ušće; Črnec - Ustava Črnec; Derivacijski kanal Črnec-Lonja - CS Lonja; Sava –Rugvica, Ustava Prevlaka, a pripremno stanje je na: Drava – Vrbovka, Podravska Moslavina, Donji Miholjac, Belišće, Osijek; Mala Neretva - Opuzen ustava nizv.; Odra – Odra; Retencija Lonjsko Polje – Brezovica, Ustava Trebež; Sava – Drenje Brdovečko, Zagreb, Crnac, Ustava Trebež, Jasenovac; Vučica – Jelengrad; Županijski kanal – Vaška.

DHMZ je objavio prognozu za vodostaje:

SAVA

Vodostaji Save do Trebeža su u opadanju s tendencijom opadanja, a na hidrološkoj postaji Trebež su u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja. Dalje do Mačkovca vodostaji su u blagom porastu s tendencijom stagnacije. Nizvodno do Slavonskog Šamca vodostaji su u porastu s tendencijom blagog porasta, a dalje nizvodno su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji u gornjem toku su u domeni od srednjih do visokih voda dok su u donjem toku u domeni od srednje niskih do srednjih voda.

KUPA

Vodostaji Kupe do Brodaraca su u opadanju s tendencijom opadanja, a dalje do Rečice su u stagnaciji s tendencijom opadanja. Dalje nizvodno su vodostaji u opadanju s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni od srednje niskih do srednjih voda.

MURA I DRAVA

Vodostaji Mure su u opadanju s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni visokih voda. Vodostaji Drave do hidrološke postaje Novo Virje su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, a na hidrološkoj postaji Novo Virje završavaju s porastom i slijedi tendencija stagnacije. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni od srednjih do visokih voda.

DUNAV

Vodostaji Dunava su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni srednje niskih voda.

"Vodostaji rijeke Mure opadaju tako da je smanjena količina dotoka koja se ulijeva u Dravu, ali s obzirom na izrazito visoke vodostaje Drave i tendenciju daljnjeg rasta vodostaja potrebno je pratiti prognoze i razvoj situacije na terenu", zaključili su iz DHMZ-a.

