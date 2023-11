Eyevan se osvrnuo na kritike nakon subotnjeg nastupa u 'Superstaru'

Zadranin Ivan Vidović-Eyevan izašao je iz svoje zone komfora u drugoj epizodi 'Superstara' uživo. Izveo je hit 'As It Was' Harryja Stylesa. Da Eyevan nije bio na svom terenu, primijetio je i član žirija Tonči Huljić. "Možemo pričati kurtoazno ili da budem iskren? Pjesma je bila svjetski hit, da si je ti otpjevao, ne bi bila ni domaći hit. Baš sam se pitao što ti se dogodilo", iskren je bio Huljić.

Mladi glazbenik se osvrnuo na kritike i otkrio da je zahvalan članu žirija na iskrenosti. "Drago mi je što je Tonči bio iskren prema meni, hvala svima u žiriju na komentarima. Rekao bih da se slažem s dosta toga što mi je rekao. Inače tu pjesmu izvodim usporenije, lakše, a u Harryjevom tempu je ispalo kao da ga glumim jer je to njegova pjesma i u tom điru je sve kao original. Zadovoljan sam što sam prošao dalje da mogu pokazati ljudima da mogu puno bolje", iskren je bio Ivan nakon svog nastupa.

Foto: RTL RTL

Severina je, pak, pohvalila Ivanovo kretanje po pozornici i izvođenje visokih intervala pjesme uz ples. "Zadovoljan sam što sam probao nešto drugačije - plesati i pjevati, kretati se... Inače sam čovjek koji pjeva, svira gitaru i stoji na mjestu i pjeva emotivnije, lakše, chill pjesme. Ovaj nastup je za mene bio veći izazov pa sam dao sve od sebe da to bude dobro", otkrio je Eyevan.

Pripreme za treću emisiju 'Superstara' uživo već su se zahuktale, a za nju Ivan sprema nešto što je svojstvenije njegovom glazbenom senzibilitetu. "Pjesma je malo izazovnija za mene. Nekad mi uspije, a nekad ne ovako visoko dići glas. To mi je pravi izazov, no vjerujem da će dragi Bog dati da sve bude u redu", zaključio je jedan od polufinalista 'Superstara'.

Već ove subote od 20.15 sati na RTL-u osmero polufinalista borit će se za prolazak u finale 'Superstara'!