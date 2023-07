Stalno se govori da su saborski zastupnici predugo na svom godišnjem odmoru. Ima onih koji i za vrijeme "ljetne pauze" neprestano rade i pripremaju se za jesen, no mi smo odlučili saznati kako naši političari namjeravaju provesti godišnji odmor.

Voljeli ih ili ne, bili zadovoljni ili nezadovoljni njihovim radom, i oni su samo ljudi od krvi i mesa pa tako svako ima svoje navike i običaje koje njeguje.

U prvom od nekoliko niza tekstova "Godišnji sa zastupnicima", otkrijte kuda će se, s kim te bez čega ne mogu tijekom ljeta zastupnica Dalija Orešković (Centar) te zastupnik Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati).

Orešković ljeto planira provesti u obiteljskoj kući u Lici s roditeljima, ali će otići na nekoliko izleta po Dalmaciji jer su joj tamo kćeri.

Privatna arhiva

Hrvatska obala nije toliko primamljiva ni Socijaldemokratu Hajdukoviću.

"Godišnji odmor najviše volim provoditi kod kuće u Osijeku. Budući da me posao vezan uz vanjske i europske poslove često drži u Zagrebu ili izvan Hrvatske, pravi mi je odmor zapravo biti u mojoj Slavoniji na osječkoj Copacabani i odmarati uz kućanske poslove i druženje s prijateljima i obitelji. Sigurno će biti ponekog izleta, kao i nekoliko dana na obali, ali to još nisam isplanirao jer je do 5. kolovoza raspored i dalje radni", kaže nam.

Na pitanje s kime idu na ljetovanje, Hajduković vrlo kratko i direktno odgovara:

"S mojim partnerom Matijom." Orešković pak ljeto planira provesti s obitelji, bližom i daljnjom rodbinom.

Ako se njih pita između knjige ili filma, odnosno što je bolje na odmoru, odgovor je jednostavan - knjiga!

"Prva knjiga koju ću pročitati bit će 'Zašto su Nizozemci drugačiji', kupila sam ju prije desetak godina kao uspomenu na službeni put u Hag, a nakon toga redom, što god mi padne pod ruku. Nemam konkretan plan, ali čitat ću puno", kaže Orešković.

Slaže se s njom i Hajduković koji smatra da bez dobre knjige nema odmora.

"Često se volim vratiti klasicima, ali i pročitati nešto novo. Ovog ljeta bih se rado vratio klasiku 'Dina' od Franka Herberta kojeg nisam ponovo pročitao već neko vrijeme, a i jedan od mojih omiljenih autora Guy Gavriel Kay ima novu knjigu", objašnjava Socijaldemokrat.

A uz knjigu treba se nešto i popiti. Zanimalo nas je koje je najdraže piće koje konzumiraju u naredna dva mjeseca.

"Bez jutarnje kave ne funkcioniram, a što se tiče pića za zabavu, važnije mi je društvo nego piće", poručuje zastupnica.

"Pivo ili Radler, posebno Osječki crni - vrlo učinkovito gasi žeđ u vrućim mjesecima", odgovara Hajduković.

A kakvi su zastupnici u kuhinji? Hajduković kaže da je ručak koji će on spremiti na ljetovanju - hladna meksička salata. Orešković pak smatra što "jednostavnije to bolje":

"Ne kompliciram oko hrane. Roštilj i salate, razne juhe od povrća", govori.

Kad su u restoranu, priča je malo drugačija. Nisu prezahtjevni, ali vole naručiti nešto drugačije, novo.

"Nemam ništa za čim čeznem kao nešto što bih naručila u restoranima. Veseli me probati nešto novo", tvrdi Orešković.

"U ljetnim mjesecima, najčešće naručim nešto lagano ili dobru ribu", kaže zastupnik.

Najdraži hobi ili zanimacija tijekom ljeta, zastupnici će u ova dva mjeseca "pasti u vodu."

"U nekim idealnim okolnostima, uživala bih u večernjim šetnjama uz obalu, koncertima, predstavama. No, čeka me jedno jako povučeno ljeto u kojem ću amaterski preuređivati interijer, farbati stolice i parket, ako nađem majstora mijenjat ću pločice", kaže nam.

Hajduković će se baviti svime onime što inače ne stigne zbog obaveza. Već spomenuto čitanje, ali čitanje stvari koje nemaju veze s poslom te planira više vremena provoditi sa svojim partnerom Matijom.

Ipak, pitali smo ih i dva pitanja ne toliko vezana za ljeto. Zanimalo nas je o čemu prvo žele pričati u Saboru nakon ljetne stanke.

"Prva tema na jesen bit će izborno zakonodavstvo", kratko kaže Orešković, a Hajduković kaže da "priprema nekoliko zakonskih inicijativa pa bi volio o jednoj od njih" diskutirati.

I za kraj, iako je ljetna stanka definirana Ustavom, zanimalo nas je koliko misle da bi godišnji odmor njihovih kolega, ali i njih samih trebao trajati.

"Godišnji odmor za saborske zastupnike trebao bi trajati kao i za sve druge", zaključuje Orešković.

"Mislim da je 20 dana u kolovozu više nego dovoljno, a to i slijedi činjenicu koliko sam zaista na odmoru", poručio je Hajduković.

