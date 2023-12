FOTO Divlji Zapad u Međimurju? Zašto ne! Branko Indijanac oživio Zagora i junake: 'Potrošio sam tisuće eura'

U Donjoj Dubravi u Međimurju oživio je Divlji Zapad. Branko Lisjak, strastveni ljubitelj stripova, odlučio je izraditi 15 skulptura likova iz talijanskih stripova i to u naravnoj veličini.

Lisjak, inače po struci soboslikar, koristi svoj nevjerojatan talent kako bi stvorio jedinstveni svijet Divljeg zapada u svom dvorištu i kući. I to radi već punih 30 godina.

Stripove je zavolio u djetinjstvu, a najviše mu se dopao Zagor. Čitajući ga od broja do broja, postao je jedan od najvećih fanova i poznavaoca ovog strip junaka. Još kao dječak izradio je prvi šator, čamac od brezine kore, tvrđavu na otočiću preko Drave… Obitelj ga je prozvala Branko Indijanac.

Tri i pol godine je radio skulpture

Njegov najnoviji pothvat zahtijevao je troipolgodišnji naporan rad. Među skulpturama su Veliki Blek (Blek Stijena), Profesor Okultis, Komandant Mark, Žalosna Sova, Tex Willer, Kapetan Miki, Ken Parker i, naravno - Zagor i Čiko.

"Ne znam koliko sam do sada potrošio sredstava, ali radi se o tisućama eura i tisućama radnih sati. Za jedan lik mi je potrebno od 100 do 150 sati rada da bi se dobila prirodna veličina i vjerodostojnost", priznaje Branko koji likove izrađuje gledajući fotografije i u toj izradi nema odstupanja. Proporcije glave i tijela su napravljene do savršenstva.

Ponosno pokazujući likove, Branko objašnjava detalje izrade.

"Tex Willer, stvoren 1948., temeljen je na glumcu Garyju Cooperu", objašnjava.

"A ovo je Ken Parker, poznati lik iz talijanskih stripova koji su izlazili u Jugoslaviji. Stvoren je prema liku Jeremiah Johnsona kojeg je glumio Robert Redford", dodaje 49-godišnji Branko.

Koristi drvo, karton, ljepilo…

Za izradu koristi materijale poput drvenih otpadaka, papira, kartona i ljepila, prikupljenih iz raznih izvora, često od lokalnih pilana ili u šumi. Za neki dobar dio, poput jelenskih rogova ili komada kože, zna otići i do zagrebačkog Jakuševca.

Brankova kuća i dvorište prava su poslastica za sve ljubitelje stripova, Divljeg zapada i američke povijesti.

