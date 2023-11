FOTO HGSS 10 sati spašavao 2 planinara: Krenuli su 'izbrisanom' stazom po rezervatu prirode pa se izgubili

Punih deset sati trajala je akcija spašavanja Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) koji su u subotu popodne dobili dojavu o izgubljenim planinarima na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

Spašavatelji stanice Gospić taman su završili s postavljanjem rasvjete na tornju crkve Svetog Karla u Karlobagu kad su oko 17 sati dobili poziv planinara.

Naime, planinari su pokušali napraviti kružnu turu kroz Rožanske kukove stazom koju je "izbrisao" sam Nacionalni park budući da se radi o strogom rezervatu prirode.

Od planirana su doznali da nisu ozlijeđeni, ali nisu mogli sami izaći iz prirodnih vrleti koje su ih okruživale, a već je polako krenula padati noć, a temperatura se spuštati zbog čega je trebala hitna akcija.

Osam spašavatelja s terenskim vozilima i opremom krenulo je do 100 kilometara udaljenog Zavižana, odnosno do mjesta gdje kreće Premužićeva staza. Nakon toga su nastavili do Rosijevog skloništa, pa Rožanskim kukovima kroz težak i gotovo neprohodan teren.

Do izgubljenih i iscrpljenih planinara stigli su oko 21 sat, te su krenuli natrag prema Premužićevoj stazi. Ona je pak, "u ovoj situaciji bila kao autocesta u odnosu na šumsku vlagu", izvijestili su iz HGSS-a.

S planinarima su tek u jedan sat iza ponoći stigli do vozila.

"Poznato je da ljudi najteže priznaju svoju grešku i uvijek je to bila samo namjera ugodne šetnje prirodom. Priznali oni to ili ne, često puta se ispostavilo da samo pravovremena reakcija, sposobnost i znanje koje posjeduju gorski spašavatelji je spasila mnoge živote od sigurne smrti i to diljem Republike Hrvatske, jer gorski spašavatelji imaju srce, volju i 'znaju kako'", zaključili su iz HGSS-a.

