FOTO Kamperi okupirali zagrebački parking Paromlin: Nije im skupo, fino prenoće, a po danu điraju po gradu

Turizam u Hrvatskoj raste iz godine u godinu, a ove je turističke sezone vidljivo da osim, iznajmljivanja hotela i apartmana, raste i kultura kampiranja, odnosno tzv. kamping-turizam.

Iako Jadran prednjači u popularnosti kampera, oni su se pojavili i u Zagrebu.

Foto: Patrik Macek/Pixsell Patrik Macek/Pixsell

Svi koji su na svojem ljetovanju odlučili posjetiti i Zagreb sparkirali su se na gradskom parkingu Paromlinska. Za razliku od Jadrana, parking je tamo nešto veći od jednog eura. Iako prenoće te ih komunalci na to upozoravaju, stvorila se jedna tradicija ostavljanja kampera na parkingu i odlaska u potragu za zagrebačkim znamenitostima.

Iako se Hrvatska dosad nije stavljala naglasak na taj dio turizma, sve se više obitelji, prijatelja i mladih parove odlučuje za putovanje diljem Jadranske obale u prijevoznim sredstvom u kojem usput mogu i spavati.

Turisti objašnjavaju da ovakvim pristupom imaju više slobode u svojem putovanju i bolje iskustvo mjesta u kojem ljetuju.

U Hrvatskoj su među popularnima kampovi od Istre i Kvarnerskog otočja pa sve do Senja i Zadra. Poznati su i kampovi koji svake godine razbijaju rekorde od Biograda do Dubrovnika.

Foto: Patrik Macek/Pixsell Patrik Macek/Pixsell

No, ovakav tip ljetovanja nije ni najjeftinija. Iako je Jadran donedavno omogućavao povoljno ljetovanje kamperom. Unatoč malom privatnom prostoru koje je ujedno i vaše vozno sredstvo parkiranja i noćenja u kampovima u nekim slučajevima prelazi i 100 eura. U špici sezone samo parcele u poznatijim kampovima stoje od 100 do 150 eura, no Hrvatska je i dalje po tom pitanju prilično rasprodana.

