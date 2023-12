KAO NA TRACI FOTO Kao u pjesmi 'Malo nas je al' nas ima' mogu se nabrajati svi Plenkovićevi ministri. Sjećate li ih se?

Plenković je na poziciji premijera od 2016. godine. Na samom početku govorio je da želi promijeniti HDZ, a bome je to i napravio. No, možda na krivi način. Govorio je da želi promijeniti HDZ kao stranku koja je sinonim za korupciju, ali u narednim godinama pokazat će se da to baš i nije tako. Od Plenkovićeve početne postave iz 2016., ostali su samo ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Podsjetimo samo da je Obuljen Koržinek u potencijalno ozbiljnoj aferi čiji se epilog tek čeka. I tako je s te pozicije ministra prošlo već 30 osoba. Njih 23 mušketira i sedam dama. Da toliko ih je već bilo u ministarskoj fotelji, ali s nje i otišlo. Parlamentarni izbori održat će se najkasnije tijekom ljeta iduće godine. Malo je vremena da još netko bude primoran napustiti fotelju kao što je sada morao Davor Filipović, ali s obzirom na to da se isto govorilo i nakon Banožića, nije nemoguće da se ponovi.