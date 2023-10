FOTO Od ponoći nova pravila na granicama. Nakon 10 mjeseci uvodi se kontrola, evo kako sada to izgleda

Od ponoći su krenule kontrole na granici Hrvatske i Slovenije, odnosno granicu više nećemo moći prelaziti bez zaustavljanja kod policije i kontrole.

To smo od 1. siječnja vješto zaobišli s obzirom na to da je Hrvatska u Schengenu. Naime, Slovenija je od ponoći uvela privremenu graničnu kontrolu na granici s Hrvatskom i Mađarskom, koja će za početak trajati do 30. listopada s mogućnošću produljenja.

Do toga svega je došlo zbog straha od terorista pa će tako sada nakon više od deset mjeseci u kućica na Bregani ponovno sjediti kontrola. Policajci će biti na 12 graničnih prijelaza za međunarodni, cestovni, putnički i teretni promet.

Ovako je to izgledalo noćas u Obrežju:

A ovo je trenutno stanje:

