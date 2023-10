FOTO Po kiši, mraku i niskim temperaturama, HGSS-ovci spašavali strankinju na grebenu Mosora

HGSS Split je proteklog vikenda imao nekoliko akcija, no najzahtjevnija je bila ona o kojoj je poziv stigao jučer oko 17:05 sati.

Naime, trebali su spašavati ozlijeđenu stranu državljanku s mosorskog grebena. Preko centra 112 dobili su poziv da je žena ozlijedila nogu na grebenu Mosora, između Velikog kabla i Vickovog stupa, te se ne može samostalno kretati.

Zbog najave lošeg vremena i mraka, trebalo je brzo reagirati.

"Prema vrhu Mosora je krenulo 40-ak članova HGSS-a i vanjskih suradnika iz svih okolnih ispostava, a u pomoć su pritekli i članovi Stanice Makarska i Dubrovnik. Prvi spašavatelji su do unesrećene stigli već iza 19.30 sati, te su je utoplili u skloništu Vickov stup gdje se žena sklonila zbog kiše i grmljavine koja je zahvatila Mosor. Helikoptersko spašavanje nažalost nije bilo moguće", stoji u njihovom priopćenju.

S transportom su krenuli u 20:45 do Gornjeg Sitnog, a tada je krenula padati i kiša i ovu akciju dodatnu zakomplicirala. Došlo je i do pada temperature, no uz velike napore spašavatelja, unesrećena je predana Hitnoj pomoći u 00:40 sati.

