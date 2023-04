FOTO Sindikat pomoraca zgranut stanjem na brodovima. Plove za 500 eura, hrana je nejestiva...

Voditelj ureda Sindikata pomoraca Hrvatske u Dubrovniku i koordinator ITF inspektorata za Hrvatsku Romano Perić u petak je predstavio akciju nazvanu Mediteran - more pogodnosti, javlja Dubrovački dnevnik.

Ova akcija ima za cilj smanjiti broj podstandardnih brodova koji predstavljaju opasnost za pomorce i okoliš, a pokrenuta je na inicijativu Sindikata pomoraca Hrvatske.

Perić je naglasioda je inicijativa odobrena od strane 230 pomorskih sindikata iz cijelog svijeta na kongresu održanom u Singapuru.

"Njome smo htjeli očistiti i reducirati broj substandardnog brodovlja u Mediteranu koji, u konačnici, dolaze u naše luke, a takvih je brodova puno. Mi smo se ovdje koncentrirali na četiri zastave koje smo detektirali kao najproblematičnije među svima koji uplovljavaju i u naše, hrvatske luke", istaknuo je Perić.

Foto: Goran Mratinović/Dubrovački dnevnik Goran Mratinović/Dubrovački dnevnik

Pomorci koji rade na brodovima pod zastavama država poput Palau, Sierra Leone, Cook Islands ili Togo često se suočavaju s lošim uvjetima rada, nedovoljnim zalihama hrane, neadekvatnom zaštitnom opremom i prosječnom starosti brodova od 45 godina.

Osim što to predstavlja opasnost za posadu koja plovi na takvim brodovima zbog kršenja radničkih prava, takvi brodovi također predstavljaju opasnost i za naše more jer uglavnom plove po Mediteranu.

Pomorci na njima često zarađuju samo 500 eura mjesečno, a hrana koju dobivaju je nejestiva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U istom prostoru se znaju vidjeti rezervni dijelovi i hrana. To je za nas nedopustivo. Potom, povrće zna biti izrazito loše kvalitete, gotovo nejestivo, potom nezapakirano meso… Temperature zaleđenog mesa su na nuli, a trebale bi biti na -18. Sve to lako može dovesti do bolesti posade. Imali smo slučaj u kojem je posada iz hrvatske luke krenula prema Turskoj s iznimno malo hrane, a tu je bilo 14 članova posade", istaknuo je Perić.

Dodao je i da tri inspektora stalno djeluju na području Jadranskog mora, jedan za sjeverni, jedan za srednji i jedan za južni dio Jadrana.

Foto: Goran Mratinović/Dubrovački dnevnik Goran Mratinović/Dubrovački dnevnik

Perić govori kako je zabilježeno 300 do 400 takvih uplovljavanja u hrvatske luke na godinu, dok se na Mediteranu bilježi oko 1200 slučajeva.

Spomenuti brodovi uglavnom dolaze s posadom iz zemalja poput Egipta, Sirije, Turske, Azerbejdžana i Georgije.