Jedan od najboljih hrvatskih sportaša i legendarni bivši skijaš Ivica Kostelić danas slavi 44. rođendan. Njegovo ime će zauvijek biti zapisano u povijesti hrvatskog sporta. Daleko je najuspješniji hrvatski skijaš u povijesti, a u svojoj karieri pobijedio je na čak 26 utrka.

Rođen je 23. studenog u Zagrebu 1979. godine. Iako je sada avanturist i jedriličar, mnogima je ipak najpoznatiji po svojoj uspješnoj skijaškoj karijeri i stotinu tisuća obožavatelja koji su nakon osvajačkih nastupa njega i sestre Janice čekali svoje heroje na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića.

Ivica je svoje uspjehe ostvario početkom 2000-ih godina sa sestrom Janicom.

Utrka koja ga je zasigurno stavila na skijašku kartu je bila ona u Aspenu 2001. godine kada je stigao do slalomske pobjede sa startnim brojem 64 što niti jednom skijašu do sad nije pošlo za rukom.

002. godine osvojio je Mali kristalni globus kao najbolji slalomaš svijeta, a godinu dana kasnije osvojio i zlato na Svjetskom prvenstvu u slalomu u St. Moritzu. Tada zbog ozlijeda pauzira svoju karijeru te se njegov otac Ante posvetio više Janici.

Na skijašku se scenu vratio 2006. nakon što je uzeo malu pauzu od skijanja zbog svojih ozlijeda. Tada je na Olimpijskim igrama u talijanskom Torinu osvojio srebro, a u isto je vrijeme upoznao i Elin, svoju sadašnju suprugu. Janica pak u tom periodu zbog težine svojih ozlijeda u skijanju najavljuje završetak karijere, no ostaje u bratovom timu, koji 2010. godine u Vancouveru osvaja čak dva srebra - u slalomu i super kombinaciji.

Godinu nakon osvojio je i Veliki kristalni globus kao najbolji skijaš na Svjetskom kupu te je 2014. sudjelovao na olimpijskim igrama o Sočiju također osvojivši srebro.

Ivica je u skijašku mirovinu otišao 2017. u Wengenu u kojem je jedan od legenda staze, a iza sebe je ostavio sedam odličja s velikih natjecanja, od čega je pet srebra te po jedno zlato i bronca.

Osvojio je i pet malih te jedan Veliki kristalni globus, a jedino zlato koje mu nedostaje je ono olimpijsko. Ivica će ostati upamćen kao jedan od najboljih slalomaša ikad, a posebno je dominirao u kombinaciji i super kombinaciji.

Kad bi stao na skije, stvarao je čaroliju na snijegu. A osim po velikoj ljubavi koju je gajio prema snježnim padinama, poznat je i po svojoj ljubavi prema bluesu i rock'n'rollu. Djed mu je poklonio gitaru kada je još bio mali i od tud je sve krenulo, a da stvar bude bolje - sve što zna na gitari sam je naučio.

Često je na dočecima po povratku s natjecanja tisućama okupljenih znao i zasvirati nešto s medaljom oko vrata.

U karijeri smo ga često viđali na postolju, a istim tempom nastavlja i dalje jer kako i sam kaže kada ništa ne radi postane nemiran.

"Ne sjedim baš često, volim se kretati. Nakon desetak dana postanem već malo nemiran", rekao je Kostelić gostujući u RTL Direktu voditeljici Mojmiri Pastorčić.

Tako najbolji muški skijaš u Hrvatskoj nakon planina osvaja more i u tome je jednako uspješan. Nije samo uspješno preplavio Atlantik prije nekoliko godina, već je iz godine u godinu sve uspješniji u regatama. Tako je osvojio srebro na prestižnoj regati od Palerma do Monte Carla, dugoj 500 nautičkih milja, osigurao titulu prvaka Mediterana u klasi 40. No, tu ne planira stati.

Ivica skija i dalje. Budući da je jedriličarska sezona u svojim završetcima te počinje ona skijaška, vraća se hrvatskom skijanju, ali kao savjetnik i to kao savjetnik hrvatskog skijaškog saveza za žensku reprezentaciju.

