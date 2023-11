FOTO Svi su ludi za Orašarom! Pred HNK ogromni red. Satima se čeka, svi žele karte za omiljeni balet

"Orašar" je priča o djevojčici Klari koja na Badnjak ispod bora pronalazi neobičan dar - drvenog orašara kojim se razbijaju orasi, a zatim s njime proživi čudesne dogodovštine u izmaštanu svijetu. Ovo je najpopularniji i najizvođeniji balet na svijetu. Obožava ga i zagrebačka publika, što se dalo primijetiti današnjim redom za kupnju prvih karata.

Red je velik i na webu, jer je stranici Hrvatskog narodnog kazališta trenutno je nemoguće pristupiti.

"Radno vrijeme blagajne je radnim danom od 10 do 19 h, a subotom od 10 do 13 h. Svaki gledatelj može kupiti najviše 5 ulaznica i na blagajni i na webu. Djeca starija od 5 godina trebaju imati vlastitu ulaznicu". – napominju iz HNK. Cijene karata su od 26 pa do 60 eura.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Sanjin Strukic/PIXSELL

Red se proteže i vani.

U prodaju je pušteno više od deset tisuća karata.

