U utorak poslijepodne nezgoda na riječkom području. Kako javlja Riportal, uski podvožnjak u Labinskoj ulici koji je ujedno najkraći put između Kantride i Zameta blokirao je vozač teretnog vozila koji je u podvožnjaku zapeo.

Nije dovoljno procijenio visinu svog vozila te je prolazeći otrgnuo cijelu prikolicu, kako je vidljivo na fotografijama.

Foto: Riportal Riportal

Inače, najbrži je to prolaz do mora, no kako je došlo do nesreće, Riječani su neko vrijeme morali pronaći alternativne pravce jer ovo teretno vozilo više nije išlo nigdje.

