Pravoslavnu crkvu u Bjelovaru išarali nacističkim i ustaškim simbolima. Oglasio se i gradonačelnik

NOVO:

"Neugodno sam iznenađen i zatečen ovim nemilim događajem. Nadam se da će policija počinitelje brzo privesti pravdi. Ja ću se svakako Bogu moliti, a na to pozivam i sve naše parohijane, da počinitelja ili više njih urazumi i s puta mržnje privede na put mira i ljubavi", rekao je jerej Stefan Maksimović, paroh bjelovarski.

"Eparhija zagrebačko-ljubljanska sa žaljenjem konstatira da ovo nije prvi put da se bjelovarski hram nalazi na meti vandala. Posebno nas žalosti činjenica što u periodu u kom svi kršćani iščekuju rođenje Spasitelja postoje i oni čiji postupci ne svjedoče želju za mirom, kao ni dobru volju, već čine djela kojima žele da probude duhove prošlosti kojih se čitav svijet stidi. Istovremeno pozdravljamo odlučnost policije da pronađe počinitelje i spremnost predstavnika gradskih vlasti Grada Bjelovara da pomognu sanaciju materijalne štete i da se poduzmu mjere zaštite hrama u budućnosti", poručili su iz Eparhije zagrebačko-ljubljanske.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL Damir Spehar/PIXSELL

Oglasio se i gradonačelnik:

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak osudio je čin ustaških i nacističkih grafita koji su se u četvrtak pojavili na pravoslavnoj crkvi Svete Trojice u Bjelovaru najavivši financijsku pomoći grada pri saniranju štete. Hrebak je izrazio žaljenje radi grafita na pravoslavnoj crkvi te istaknuo kako bi se trebala promijeniti svijest političara da bi došlo do promjena.

"U Bjelovaru žive 22. nacionalne manjine i to napraviti na srpskoj pravoslavnoj crkvi za mene je jednako kao da je netko takvo nešto napravio na katoličkoj crkvi", izjavio je Hrebak.

Gradonačelnik je u kontaktu s načelnikom policije, koja je napravila očevid i traga za počiniteljem.

Bjelovar još ima sličnih grafita na nekoliko lokacija, no ne u ovako velikom obujmu, rekao je.

Na konstataciju da se na razini vladajuće koalicije raspravljalo o izmjenama kaznenog zakona kako bi se definiralo koji su simboli zabranjeni, no da zakon nije mijenjao, Hrebak je rekao da je to deklarirano prekršajnim zakonom te da su kazne drastične.

"Smatram da u ovoj situaciji nije bitno hoće li to biti regulirano ovim ili onim zakonom nego mijenjanje svijesti onih u Hrvatskoj koji imaju obvezu biti odgovorni, a to su saborski zastupnici i političari, neovisno o stranci kojoj pripadaju. To će će biti puno efikasnije od zatvorske kazne", kazao je Hrebak.

RANIJE:

Na pravoslavnoj crkvi u Bjelovaru, jutros su osvanula ustaška obilježja.

Ustaško slovo U, natpis "ZA DOM SPREMNI" te brojevi 14/88 koji su se koristi među neonacistima. Slova "U" ispisana su po cijeloj dužini crkvenog zida.

Naime, broj 14 označava slogan od četrnaest riječi na engleskom, a prijevod glasi: "Moramo osigurati budućnost naših ljudi i budućnost za bijelu djecu" Davida Lanea, pripadnika rasističke organizacije The Order. Broj 88 označava izraz "Heil Hitler". Broj 8 stoji za osmo slovo engleske abecede "H".

Osim natpisa na crkvi, vandali su ispisali grafit i na zgradi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Foto: RTL Danas RTL Danas

Kako bi se pronašao počinitelj protiv kojeg slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela oštećenje tuđe stvari, policijski službenici PU bjelovarsko-bilogorske provode intenzivno kriminalističko istraživanje.

Pravoslavna crkva u Bjelovaru bila je na meti vandala i 2017. godine, kada je ispisano slovo "U".