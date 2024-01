FOTO/VIDEO U Splitu osvanuo uvredljiv grafit: 'Milanoviću, bolje peder nego rusica'

Na Zapadnoj obali u Splitu osvanuo je natpis upućen predsjedniku Zoranu Milanoviću.

Netko je crnim sprejem ispisao: Milanoviću bolje peder nego rusica kurva'.

Čini se kako je autor pritom aludirao na Milanovićeve izjave od prije nekoliko dana kada je 'outao' ministra gospodarstva Damira Habijana i ustvrdio da je on gaj.

Podsjetimo, nakon što je nekadašnji ministar zdravstva Darko Milinović i bivši HDZ-ovac na svojim društvenim mrežama objavio svoju i fotografiju Habijana, obojice u kupaćim gaćicama te upitao bi li on bio jači ministar, sve je komentirao i Milanović.

Tada je pred novinarima izjavio: "To su pitanja osobne intime, nekakvih osobnih opredijeljena i zadatosti, jel netko gej il nije ili šta je. Htio ga je kaštigati zato što je gej. U tim stvarima ne sudjelujem. Pa Habijan je gej. Pa to je kako da kažem… Nije čovjek u ormaru, živi normalan život. Novi francuski premijer je gej. Ako ti je jedina odlika da si gej to nije dovoljno, to ne znači ništa, ali ako želiš da se to zna, i da imaš pride, da imaš kolonu ponosa, okej".

Milanović tu nije stao nego je nastavio: "Prihvaćao sam te ranije, ali ako je to napravio Milinović onda je to pogrešno. Ljudima se ne rugaš radi toga, čak i ako to previše ističu. To ti ne može bit identitet, to može biti samo dio tog identiteta. Znam ja šta je mislio Ličanin. Želimo bit zapadno društvo, kom krivom, kom pravo. Moja supruga je otišla na gej pride, ja nisam nikad otišao. Meni je to bilo malo previše naglašavanja samo jednog djela identiteta, a ti si kompletna osoba", zaključio je Milanović.

Danas je na sve reagirala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova koja je osudila Milanovićev istup.

"Seksualna orijentacija u domeni je nečije privatnosti i o njenom eventualnom javnom deklariranju odlučuje isključivo osoba o kojoj se radi. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova osuđuje iznošenje i komentiranje u javnom prostoru informacija o navodnoj seksualnoj orijentaciji druge osobe ili osoba ukoliko se sama osoba ili osobe prethodno nisu javno deklarirale o istoj i uz dodatan uvjet ukoliko iznošenje tih informacija nije u opravdanom osobitom javnom interesu", navodi se u reakciji iz ureda pravobraniteljice Višnje Ljubičić.

