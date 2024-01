Najavljivana hladna fronta stigla je u Hrvatsku, a snijeg je jutros zabijelio ulice Zagreba. Snježni pokrivač uhvatio se na većini cesta u gradu, krovovima kuća i zgrada i prekrio automobile i stabla.

Onima koji su pješke krenuli u školi ili na posao najbolji je prijatelj kišobran budući da pahulje neumorno padaju, a od mećave se jedva vidi.

Ni vozačima nije ništa lakše s obzirom na to da se snijeg na dijelu cesta već pretvorio u bljuzgu koja im stvara probleme uz smanjenu vidljivost.

Foto: Čitatelj / Danas.hr Čitatelj / Danas.hr

Foto: Čitatelj / Danas.hr Čitatelj / Danas.hr

Foto: Čitatelj / Danas.hr Čitatelj / Danas.hr

"Jedva sam došla na posao. Od mećave skoro ništa nisam vidjela, nisam znala jesam li uopće u svojoj traci. Bez obzira na to što sam očistila snijeg s cijelog auta kad sam krenula, tijekom puta je napadao po prozorima pa nisam vidjela skoro ništa oko sebe", rekla nam je jedna čitateljica koji je snijeg, iako su ga danima najavljivali, ipak iznenadio.

Na relaciji Marija Bistrica-Zagreb više je vozila zapelo u snijegu i sletjelo s ceste, stoji u objavi na Facebook stranici Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija.

Problema ima i u javnom gradskom prijevozu. Dio autobusnih linija je u prekidu zbog više prometnih nesreća, dok neke prometuju izmijenjenim trasama.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Patrik Macek/PIXSELL

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Patrik Macek/PIXSELL

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Patrik Macek/PIXSELL

"Zbog snijega na kolnicima, autobusne linije 104 (Jandrićeva - Dom umirovljenika), 130 (Črnomerec - Borčec), 137 (Črnomerec - Perjavica - Borčec), 205 (Dubrava - Markuševec - Bidrovec) i 233 (Mihaljevac - Markuševec) privremeno su u prekidu. Autobusna linija 262 (Dubec - Sesvete - Planina Donja) skraćena je do Kučilovine 38, linija 208 (Dubrava - Vidovec) do Dva potoka (raskrižje Miroševečke i Ulice Vida Ročića), a linija 149 (Kuniščak - Vrhovec) prometuje do starog okretišta.

Zbog prometne nesreće u Kustošijanskoj ulici, linije 126 (Črnomerec - Gornja Kustošija - Krvarić) i 135 (Črnomerec - Graberje) privremeno su u prekidu.

Zbog prometne nesreće drugih sudionika u prometu u Dubokom jarku, linije 264 (Dubec - Sesvete - Jesenovec), 270 (Dubec - Sesvete - Blaguša), 271 (Dubec - Sesvete - Glavnica Donja), 272 (Dubec - Sesvete - Moravče), 273 (Dubec - Sesvete - Lužan) i 274 (Zagreb (Dubec) - Sesvete - Laktec) prometuju neredovito", izvijestili su iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET).

Druga čitateljica govori nam da je potpuni kolaps u prometu.

"Kiša i snijeg u kombinaciji s jakim vjetrom otežali su dolazak na posao. Toliko je padalo da se jedva vidjelo voziti. Vlak je kasnio, ali ne kao inače", ispričala nam je čitateljica koja iz Dugog Sela putuje u Zagreb na posao.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Patrik Macek/PIXSELL

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Patrik Macek/PIXSELL

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Patrik Macek/PIXSELL

Tramvajska linija 7 opet se počela redovno prometovati malo iza 7 sati nakon što je otklonjen kvar.

Inače, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sinoć je gostovao u RTL Direktu te je na pitanje hoće li kao i njegov prethodnik "jesti snijeg", odgovorio da neće jer je "na dijeti nakon blagdana". Budući da snijeg ne prestaje padati, ostaje za vidjeti kakvo će stanje u gradu i na gradskim prometnicama biti do kraja dana.

Snijeg stvara probleme i u ostatku zemlje. Zbog susnježice i snijega otežano se vozi na cestama kroz Gorski kotar i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. HAK poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže nam oluja, očekuje se i 30 cm snijega! Danas iz centra 112: 'Ne želimo da se ponovi scenarij od prošle godine'