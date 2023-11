FOTO Zaboravili ste na traktora i ŠČ? Sad su u muzeju: 'Samo njihovi brkovi su dovoljno impresivni'

Kaputi, kape, cipele - one srebrne, zlatne, lakirane na platformu, baloneri i haljine, a onda i zlatni traktor.

Sve to izloženo je u sad u Muzeju suvremene umjetnosti i tko želi izbliza vidjeti "outfit" s kojim je Let3 prošle Eurovizije pokorio Europu (unatoč i u inat tome što su osvojili tek 13. mjesto) sad to može napraviti i u muzeju.

Večeras je otvorena izložba 'Mama ŠČ' na kojoj je bio i Damir Martinović Mrle.

Odjeća članova riječkog benda s kojom su branili naše boje u najvećem europskom, a ruku na srce i svjetskom glazbenom spektaklu, izložena je u predvorju muzeja.

Na otvorenje izložbe stigao je i Željko Bebek sa svojim sinom.

Pjesma je od prvog dana uspjela posvađati sve i svakog, od onih koji su je obožavali do onih koji su se zgražali, prosvjedovali, tražili da se peticijom zaustavi da nas predstavlja na Eurosongu.

YouTube je gorio od pregledavanja, mnogi su se snimali pokušavajući izgovoriti famozno slovo (ili glas, tko to više zna) ŠČ.

"Hrvatska je u finalu prvi put od 2017., a samo njihovi brkovi su dovoljno impresivni da zasluže biti u finalu. Njihovi kostimi 'bazde' na Euroviziju.

Šljokice, vojna odjela, mornarske oprave, u jednom dijelu podsjećaju i na Bohemian Rhapsody.

Bend se skinuo u donje rublje, a ako vam to nije dosta, tu su i rakete", napisao je tada BBC.

"Ovo ćete gledati na eurovizijskim clipovima godinama. Obožavam ovo. To je ono što Eurovizija donosi svjetskoj sceni. To nije samo pop glazba, već performans. Let 3, nazdravljam vam", reakcija je bila u Guardianu.

Čini se kako je njihova odjeća sada sasvim zasluženo u muzeju.

