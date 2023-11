Glavaš objavio da je u Drinovcima: 'Otišao sam u BiH, ali nisam pobjegao. Ne želim više živjeti u Hrvatskoj'

Branimir Glavaš je na svom Facebooku objavio da se trenutno nalazi u Drinovcima u Bosni i Hercegovini.

"Za svaki slučaj. Što je budali i sucu u glavi nikada se ne zna ", napisao je uz objavu kako se nalazi u Drinovcima.

"Otišao sam u BiH, ali nisam pobjegao. Imam dvije putovnice. Ne želim više živjeti u Hrvatskoj. Ja sam ovu državu stvarao, ali nisam je zamišljao ovakvu kad sam stavljao glavu na panj. Nemaju niti jednog dokaza. Ovo je politička namještaljka. Nemam namjeru odslužiti ni jednog dana u zatvoru, rekao je za 24sata Branimir Glavaš nakon što je na svom Facebook profilu objavio da je napustio Hrvatsku i otišao u Bosnu i Hercegovinu.

Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu na ponovljenom suđenju u slučajevima ‘selotejp‘ i ‘garaža‘ Branimira Glavaša je nepravomoćno osudio na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine.

Nakon što mu je je izrečena presuda Glavaš je sucu rekao: 'Sram Vas bilo, nabijem na k**ac Vas i Vaš sud' te je izašao iz sudnice.

Njegov sin i odvjetnik Filip Glavaš kazao je za RTL Danas nakon što je izrečena presuda da je bio uvjeren da ćemo doći do oslobađajuće presude.

" Ja sam bio duboko uvjeren da ćemo doći na presudu i čuti oslobađajuću presudu, ali Vijeće je nažalost i izreklo osuđujuću presudu i neugodno iznenadilo odlukom koja je protivna svim činjenicama utvrđenim u postupku i protivno svim dokazima u ovom ponovljenom postupku", kazao je Filip Glavaš.

Na pitanje je li mu savjetovao da ode u BiH kazao je:

"Pa gledajte, ja kao njegov branitelj mu nisam mogao pružiti garanciju da će u slučaju eventualne osuđujuće presude moći neometano napustiti zgradu ovoga suda. Iz jednostavnog razloga što mi ni jedan od mojih sugovornika nije mogao potvrditi hoće li on u slučaju osuđujuće presude biti obvezan ići u istražni zatvor ili ne. S obzirom na navedeno ja sam mu, opreza radi, sugerirao da ode u BiH jer sam, iako sam bio uvjeren da ćemo doći do oslobađajuće presude, ipak imao zrno sumnje da bi se moglo dogoditi ono što se dogodilo. I iz tog razloga sam mu to sugerirao, ali on je to rezolutno odbio zato što je bio duboko uvjeren da će danas čuti oslobađajuću presudu kao što je i sada uvjeren da je nevin", kazao nam je Filip Glavaš 27. listopada nakon što je Županijski sud u Zagrebu Branimira Glavaša nepravomoćno osudio na sedam godina zatvora.

Pogledajte video: Slučaj Glavaš traje toliko dugo da mu je sin rođen 1991. kad su počinjeni zločini - postao odvjetnik